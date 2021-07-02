Благотворительный фонд Ложкина присоединился к акции "Таблеточек" и добавил к миллиону гривен еще 1 млн

Как и анонсировалось месяц назад на старте акции "Праздники без болезни", организованной Фондом "Таблеточки", благотворительный фонд Бориса Ложкина к собранному для лечения детей с онкозаболеваниями миллиону гривен добавил еще один миллион.

Об этом сообщается на странице Бориса Ложкина в Facebook.

"Наш с Надеждой Шаломовой благотворительный фонд, как и было обещано на старте акции "Праздники без болезни", удвоил каждый взнос. Теперь миллионов стало два, а это значит, что вдвое больше детей смогут приблизиться к выздоровлению", - пишет Ложкин.

Он также поблагодарил Ольгу Кудиненко, основателя "Таблеточек", за очередную возможность помочь сотням детей вернуться к полноценной жизни. По словам Ложкина, сотрудничество его фонда и "Таблеточек" продолжается уже не один год. За это время Благотворительный фонд Бориса Ложкина передал на лечение детей, борющихся с раком, уже четыре миллиона гривен.

"Мы точно знаем, куда пойдет каждая благотворительная гривна. 500 детей и 21 онкоотделение, находящиеся под постоянной опекой "Таблеточек", нуждаются в этих деньгах ежедневно", - добавил Ложкин.

По данным фонда "Таблеточки", в Украине ежегодно обнаруживают онкологическое заболевание почти у 1000 детей. При этом детский рак поддается лечению. Для этого нужно, чтобы само лечение носило системный характер и помощь была оказана своевременно. Именно на эти цели и направляются благотворительные взносы доноров "Таблеточек".

"Раку не место на детском празднике. Благодаря вашей щедрости дети быстрее вернутся из больниц домой и будут праздновать дни рождения здоровыми", - отметили в "Таблеточках" по поводу завершения акции.