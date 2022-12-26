Ловіть швидкі способи відкрити примерзлі двері авто взимку

У зимовий період, коли температура падає, перед багатьма водіями постає завдання спробувати відчинити замерзлі двері автомобіля.
Експерти видання Express назвали найкращі способи це зробити.
Спробуйте відчинити двері з іншого боку
З одного боку, машина може перебувати більше в тіні, а з іншого - більше на сонці. Спробуйте різні варіанти відкриття дверей.
Натисніть двері
Замість того, щоб намагатися відчинити двері, штовхніть їх. Поштовх дверей може розколоти будь-який лід, який утримує двері на місці. Покладіть руку на двері й притуліться до них, так вони можуть піддатися і відкритися.
Очистіть лід
Якщо ручка — єдина частина автомобіля, що застрягла, зіскребіть лід на ручці скребком, щоб видалити його.
"Якщо двері вкриті льодом і застрягли, повільно видаліть і зіскребіть якнайбільше льоду з країв. Як тільки це буде зроблено, натисніть на двері, щоб спробувати розколоти лід, що залишився, а потім потягніть", - рекомендують експерти.
Гаряча вода
Власники автомобілів можуть використовувати гарячу воду, що не кипить, щоб розтопити лід у певному місці.
Використовуйте антильодовий засіб
У той час як пляшки з хімічним антильодовим засобом зазвичай продаються для очищення вітрового скла, вони також можуть допомогти із застряглими дверима або замком. Хімікати у рідині зруйнують лід, який заважає дверям відчинитися.
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