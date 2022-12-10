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Ловить риби більше, ніж може з'їсти: у Чорнобилі показали хитру та спритну тварину

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Субота 10 грудня 2022 09:01
Ловить риби більше, ніж може з'їсти: у Чорнобилі показали хитру та спритну тварину У Чорнобилі мешкає видра (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали спритну і хитру тварину, яка мешкає у воді. Йдеться про видру.

Фото тварини та факти про неї опублікували на сторінці заповідника у Facebook.

Що нам відомо про видру

Видра річкова - це досить велика тварина з витягнутим гнучким тілом, вага якого коливається в межах 5-10 кг, а довжина тіла становить 55-100 см.

Ці тварини – хижаки з високим рівнем інтелекту.

Видри - соціальні у своїй поведінці. Вони утворюють чималі групи та видають різні звуки залежно від ситуації – ігри, полювання, небезпека.

Вони мешкають переважно у воді. Там же знаходять їжу - рибу, раків, жуків, крабів та інших безхребетних. Ці звірі - азартні мисливці, які ловлять риби більше, ніж можуть з'їсти.

Видри часто виходять на сушу. Особливо люблять ковзати у бруді або на льоду. Розважаються також жонглюванням каменів через груди та живіт.

Ці тварини зустрічаються практично по всій території Європи. Є вони й у Чорнобильському заповіднику, де є всі умови для проживання та розмноження.

Ловить риби більше, ніж може з'їсти: у Чорнобилі показали хитру та спритну тваринуУ Чорнобильському заповіднику мешкають видри (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

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Нагадаємо, раніше миділилися фото звіра, який у Чорнобилі їсть мухомори та лиже сіль .

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Чорнобиль