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Ловить опасно: по Харькову разгуливает зебра, сбежавшая из экопарка

STYLERПроисшествия    19.08.2019 - 09:48
Ловить опасно: по Харькову разгуливает зебра, сбежавшая из экопарка
В Харькове из экопарка сбежала зебра (коллаж: РБК-Украина)

Зебра вырвалась из рук надзирателей и убежала

По Харькову разгуливает зебра, сбежавшая в воскресенье, 18 августа, из местного экопарка. Об этом сообщил представитель комплекса Алексей Костюченко, пишет UA: Харьков.

По его словам, животное сбежало, когда его переводили в новый вольер. Надзиратели вели зебру на шлейке, и в этот момент ей удалось вырваться.

К поиску сбежавшего животного привлекли 20 человек - среди них работники экопарка, охрана и волонтеры.

Ловить опасно: по Харькову разгуливает зебра, сбежавшая из экопарка

В Харькове из экопарка сбежала зебра (фото: facebook.com)

Также зебру ищут с помощью квадрокоптера.

Сотрудники экопарка обращаются к горожанам не ловить животное самостоятельно, если вдруг увидят его, так как это может представлять опасность для людей. А в случае обнаружения животного следует связаться с комплексом.

Ловить опасно: по Харькову разгуливает зебра, сбежавшая из экопарка

В Харькове из экопарка сбежала зебра (фото: facebook.com)

Ранее в этом экопарке уже были прецеденты со сбежавшими животными. Однажды из комплекса убежали три обезьяны, которых поймали на окружной дороге.

Стоит отметить, что пользователи сети с юмором отнеслись к инциденту, вспомнив Марти, зебру из "Мадагаскара", а также местных депутатов.

  • От вас даже животные бегут!
  • Проверьте самолеты, вылетающие на Мадагаскар.
  • Обезьян кстати так и не поймали, они в горсовете теперь депутатами.
  • Так же разыскивается лев, жираф и бегемот... Особой опасности собой не представляют... Особо опасны пингвины ! Будьте бдительны.
  • Марти затеял побег.
  • Всех, кто видел зебру, просим заплатить 10 гривен в кассу зоопарка.

Ловить опасно: по Харькову разгуливает зебра, сбежавшая из экопарка

В Харькове из экопарка сбежала зебра (скрин: facebook.com)

К слову, недавно мы писали о том, что в Киеве маленький песик спас свою пожилую хозяйку от неминуемой гибели.

Также мы сообщали, что "пушистого" друга украинских моряков вырвали из российского плена.

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