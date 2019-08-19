Ловити небезпечно: по Харкову розгулює зебра, яка втекла з екопарку

У Харкові з екопарку втекла зебра (колаж: РБК-Україна)

Зебра вирвалася з рук наглядачів і втекла

По Харкову розгулює зебра, яка втекла в неділю, 18 серпня, з місцевого екопарку. Про це повідомив представник комплексу Олексій Костюченко, пише UA: Харків.

За його словами, тварина втекла, коли її переводили у новий вольєр. Наглядачі вели зебру на шлейці, і цієї миті їй вдалося вирватися.

До пошуку зниклої тваринного залучили 20 осіб - серед них працівники екопарку, охорона і волонтери.

У Харкові з екопарку втекла зебра (фото: facebook.com)

Також зебру шукають за допомогою квадрокоптера.

Співробітники екопарку звертаються до городян не ловити тварину самостійно, якщо раптом побачать її, так як це може становити небезпеку для людей. А в разі виявлення тварини слід зв'язатися з комплексом.

У Харкові з екопарку втекла зебра (фото: facebook.com)

Раніше в цьому екопарку вже були подібні прецеденти з тваринами. Одного разу з комплексу втекли три мавпи, яких зловили на окружній дорозі.

Варто відзначити, що користувачі мережі з гумором поставилися до інциденту, згадавши Марті, зебру з "Мадагаскару", а також місцевих депутатів.

Від вас навіть тварини тікають!

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Мавп до речі так і не зловили, вони в міськраді тепер депутатами.

Так само розшукується лев, жираф і бегемот... Особливої небезпеки не представляють... Особливо небезпечні пінгвіни ! Будьте пильні.

Марті затіяв втечу.

Всіх, хто бачив зебру, просимо заплатити 10 гривень в касу зоопарку.

У Харкові з екопарку втекла зебра (скрін: facebook.com)

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