Лорак и Киркоров до сих пор являются заслуженными артистами Украины: в Минкультуры объяснили почему

"Если мы уже говорим о лишении звания Киркорова, то стоит ставить вопрос и о лишении звания и Ани Лорак, возможно, еще пересмотреть все списки. Я достаточно скептически отношусь к этому постсоветскому феномену статуса "заслуженных" и "народных". Это действительно советская традиция. В европейских странах есть почетные отличия президента и государства за вклад в развитие культуры. К сожалению, у нас желающих стать "заслуженными" и "народными" не меньше. Но это тоже вопрос к публичной дискуссии, готовности сообщества делать какой следующий шаг", — ответил Ткаченко.

Также он сообщил, что российские артисты могут приезжать в Украину, если они не посещали Крым, никто не может им этого запретить, так как мы свободная страна. Нашим исполнителям страна тоже не может диктовать условия и запретить гастроли в РФ.

Ткаченко говорит, что если певцам хочется петь в Москве, то это "их дело".

"Я прекратил сотрудничество с россиянами, мы снимали совместно сериалы в 2014 году. К сожалению, я был один из немногих, кто это сделал. Так же мы знаем и артистов, их больше, которые прекратили выступления в России и сосредоточились на украинском и международном рынках. Но мы не можем запретить, с другой стороны, Ани Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, учитывая все это, выступать в Москве. Это их дело. И уже общественность, публичная позиция может говорить о том, будут воспринимать они такое отношение людей к тому, что они там выступают, или нет", - высказался Ткаченко.

Напомним, что уехавшая в Москву Ани Лорак, о Киеве не забывает, она очень часто приезжает в украинскую столицу.