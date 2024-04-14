"Лопнув імплант". Відома українська співачка назвала всі свої пластичні операції

Що у собі змінила Слава Камінська

Зі слів виконавиці, ще минулого року вона хотіла зробити собі блефаропластику (операція зі зміни форми повік, - Прим.ред). Однак постійно відкладала це на потім.

Повернулася до цього питання знаменитість тоді, коли у неї луснув грудний імплант, якому на той момент було вже 19 років.

"Я давно хотіла блефаропластику, бо вже потрібно було, роки нікого не щадять. Хотіла зробити ще торік, але так і не доїхала, тому що закохалася, звалила жити на Тенерифе і була надто зайнятою. Мій навіяв мені, що мені нічого не потрібно, я і так гарна, але тут трапилося "диво" - у мене луснув імплант. Таке буває, коли груди годували двох дітей і їм 19 років (імплантам)", - поділилася Слава.

Слава Камінська зробила чергову пластику (фото: instagram.com/babaslavka)

Зрештою співачка звернулася до свого пластичного хірурга, який працює як у Єревані, так і в Ужгороді.

Камінська вирішила зробити кілька пластичних операцій, окрім грудей, щоб надалі більше не лягати під ніж хірурга.

"Я вирішила, що якщо вже наркоз, то нехай крім грудей буде ще блефаропластика, грудки Біша, ендоскопічна підтяжка брів, нитки, ін'єкції та ліпосакція колін. Чому ні? Ще купа хворобливих косметичних маніпуляцій, все одно наркоз", - поділилася Слава.

Слава Камінська перед пластичною операцією (фото: instagram.com/babaslavka)