"Лопнул имплант". Известная украинская певица назвала все свои пластические операции

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала о всех пластических операциях, которые она недавно перенесла.

Что в себе изменила Слава Каминская

По словам исполнительницы, еще в прошлом году она хотела сделать себе блефаропластику (операция по изменению формы век, - Прим.ред). Однако постоянно откладывала это на потом.

Вернулась к этому вопросу знаменитость тогда, когда у нее лопнул грудной имплант, которому на тот момент было уже 19 лет.

"Я давно хотела блефаропластику, потому что уже нужно было, годы никого не щадят. Хотела сделать еще в прошлом году, но так и не доехала, потому что влюбилась, свалила жить на Тенерифе и была слишком занята. Мой внушил мне, что мне ничего не нужно, я и так красивая, но тут случилось "чудо" - у меня лопнул имплант. Такое бывает, когда грудь кормили двоих детей и им 19 лет (имплантам)", - поделилась Слава.

Слава Каминская сделала очередную пластику (фото: instagram.com/babaslavka)

В конце концов певица обратилась к своему пластическому хирургу, который работает как в Ереване, так и в Ужгороде.

Каминская решила сделать несколько пластических операций, кроме груди, чтобы в дальнейшем больше не ложиться под нож хирурга.

"Я решила, что если уж наркоз, то пусть кроме груди будет еще блефаропластика, комки Биша, эндоскопическая подтяжка бровей, нити, инъекции и липосакция коленей. Почему нет? Еще куча болезненных косметических манипуляций, все равно наркоз", - поделилась Слава.

Слава Каминская перед пластической операцией (фото: instagram.com/babaslavka)