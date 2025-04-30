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На лондонській прес-конференції з Дюбуа Усик з’явився під хіт "Інстинкт" Світлани Лободи

Середа 30 квітня 2025 16:14
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На лондонській прес-конференції з Дюбуа Усик з’явився під хіт "Інстинкт" Світлани Лободи Фото: на прес-конференції з Дюбуа Усик з’явився під хіт "Інстинкт" Світлани Лободи
Автор: Юлія Бойко

Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели у Лондоні першу пресконференцію перед реваншем за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Український боксер, підспівуючи, вийшов до преси під пісню від LOBODA.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу співачки.

Пісня "Інстинкт" була презентована у лютому цього року і одразу потрапила у ТОП найпопулярніших треків в Україні на Apple Music.

На пресконференції Усик артистично піднявся на подіум, підспівуючи пісні Лободи, яка лунала у залі.

Відомо, що боксер співає пісні української співачки і під час тренувань.

На лондонській прес-конференції з Дюбуа Усик з’явився під хіт &quot;Інстинкт&quot; Світлани Лободи

Нагадаємо, що у грудні минулого року Світлана Лобода прилетіла до Саудівській Аравії, де особисто привітала Усика з перемогою у двобії проти Тайсона Ф'юрі. У 2024 році українська співачка заспівала для "Ґреммі" у межах міжнародного проєкту Global Spin. Виступ показали на офіційному YouTube-каналі та сайті американської музичної премії.

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Лобода Олександр Усик
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