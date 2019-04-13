Ломаченко нокаутировал Кроллу: украинцы в восторге

Боксер Василий Ломаченко, который является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO нокаутировал британца Энтони Кролла в четвертом раунде. Пользователи сети восхитились победой украинца.

К слову, Ломаченко имел тотальное преимущество над оппонентом. В третьем раунде он отправил в нокдаун соперника, однако тот поднялся на ноги. А вот в следующем раунде сложилось иначе: после мощного удара в голову Кролла не смог продолжать бой.

Видео: (YouTube/BEST INTER TOUR)

Пользователи сети остались под впечатлением после просмотра боя. Украинцы поздравили Ломаченко с победой и выразили свое восхищение:

Браво победителю. Василий лучший!

Васю отец готовил с 4 лет. Вот результат.

Молодец.

Украина вперед! Красавчик!

Знай наших!

Чемпион.

Мои поздравления!

Напомним, что букмекеры изначально были уверены в победе украинского боксера. Коэффициент на победу действующего чемпиона составлял 1,01, в то время, как победу британца оценили в 21,0, ничья оценивается в 34,0.

Мы писали, что Теофимо Лопес высказался о Василии Ломаченко и сравнил его с Джервонтой Дэвисом. Лопес также рассказал, какой боксер стал для него кумиром и мотивацией.

Также мы сообщали, что Ломаченко составил топ-5 боксеров современности и назвал своего кумира.