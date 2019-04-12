ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ломаченко - Кролла: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    12.04.2019 - 19:34
Ломаченко - Кролла: прогноз букмекеров
Фото: Ломаченко - Кролла (facebook.com/VasylLomachenko)

Специалисты считают фаворитом украинского боксера

Украинец Василий Ломаченко в бою против британца Энтони Кроллы будет защищать два своих чемпионских пояса в легком весе по версиям WBA и WBO. Трансляция начнется в ночь с 12 на 13 апреля  в 05:50 утра по киевскому времени, а смотреть бой можно на телеканале "Интер".

12-13 апреля 05:50
США, Лос-Анджелес, спортивный комплекс Staples Center

 

Букмекеры уверены в победе украинского боксера. Коэффициент на победу действующего чемпиона составляет 1,01, в то время, как победу британца оценили в 21,0, ничья оценивается в 34,0.

Более того, букмекеры практически не сомневаются, что победа Ломаченко будет досрочной. Коэффициент на такой исход - всего 1,20, досрочная победа Кроллы оценивается цифрой 34,0.

Напомним, накануне боя WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпиона.

Ломаченко - Кролла: где смотреть бой Ломаченко - Кролла: анонс боя
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Василий ЛомаченкопрогнозставкибойБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь