ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ломаченко нокаутував Кроллу: українці в захваті

STYLERЖиття    13.04.2019 - 10:16
Ломаченко нокаутував Кроллу: українці в захваті
Ломаченко та Кролла (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Перемога Ломаченко захопила мережу

Боксер Василь Ломаченко, який є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO нокаутував британця Ентоні Кролла в четвертому раунді. Користувачі мережі захопилися перемогою українця.

До речі, Ломаченко мав тотальну перевагу над опонентом. У третьому раунді він відправив у нокдаун суперника, однак той піднявся на ноги. А ось в наступному раунді склалося інакше: після потужного удару в голову Кролла не зміг продовжувати бій.

Відео: YouTube/BEST INTER TOUR)

Користувачі мережі залишилися під враженням після перегляду бою. Українці привітали Ломаченко з перемогою і висловили своє захоплення:

  • Браво переможцю. Василь кращий!
  • Васю батько готував з 4 років. Ось результат.
  • Молодець.
  • Україна вперед! Красень!
  • Знай наших!
  • Чемпіон.
  • Мої вітання!

Нагадаємо, що букмекери з самого початку були впевнені в перемозі українського боксера. Коефіцієнт на перемогу чинного чемпіона становив 1,01, в той час, як перемогу британця оцінили у 21,0, нічия оцінюється в 34,0.

Ми писали, що Теофимо Лопес висловився про Василя Ломаченка і порівняв його з Джервонтой Девісом. Лопес також розповів, який боксер став для нього кумиром і мотивацією.

Також ми повідомляли, що Ломаченко склав топ-5 боксерів сучасності і назвав свого кумира.

Ломаченко в бою проти Кролли отримав травму Ломаченко - Кролла: де дивитися бій
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Бокс
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся