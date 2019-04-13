Ломаченко нокаутував Кроллу: українці в захваті

Ломаченко та Кролла (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Перемога Ломаченко захопила мережу

Боксер Василь Ломаченко, який є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO нокаутував британця Ентоні Кролла в четвертому раунді. Користувачі мережі захопилися перемогою українця.

До речі, Ломаченко мав тотальну перевагу над опонентом. У третьому раунді він відправив у нокдаун суперника, однак той піднявся на ноги. А ось в наступному раунді склалося інакше: після потужного удару в голову Кролла не зміг продовжувати бій.

Відео: YouTube/BEST INTER TOUR)

Користувачі мережі залишилися під враженням після перегляду бою. Українці привітали Ломаченко з перемогою і висловили своє захоплення:

Браво переможцю. Василь кращий!

Васю батько готував з 4 років. Ось результат.

Молодець.

Україна вперед! Красень!

Знай наших!

Чемпіон.

Мої вітання!

Нагадаємо, що букмекери з самого початку були впевнені в перемозі українського боксера. Коефіцієнт на перемогу чинного чемпіона становив 1,01, в той час, як перемогу британця оцінили у 21,0, нічия оцінюється в 34,0.

Ми писали, що Теофимо Лопес висловився про Василя Ломаченка і порівняв його з Джервонтой Девісом. Лопес також розповів, який боксер став для нього кумиром і мотивацією.

Також ми повідомляли, що Ломаченко склав топ-5 боксерів сучасності і назвав свого кумира.