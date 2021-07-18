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Лолита Милявская впервые рассказала, чем больна ее единственная дочь: "у меня это тоже есть"

Автор: Роман Мирончук

Лолита Милявская впервые призналась, что у ее единственной дочери Евы есть проблемы со здоровьем. У 21-летней девушки синдром Аспергера - нарушение психического развития.

Об этом она рассказала в передаче "ДНК-шоу", которую она ведет.

Певица отметила, что заболевание дочери связанно с недоношенностью. Также она призналась, что не из тех людей, которые хотели детей.

"Что касается Евы, то у нас есть проблемы... Они ввиду недоношенности. Это не аутизм, это называется синдром Аспергера. Его поставили не так давно", - заявила певица.

Она также объяснила, как данное заболевание проявляется у дочери.

"Иногда есть зацикленность на предмете, необходимость что-то вертеть в руках. У меня это тоже есть. Также у нее не было готовности к эмоциональным переживаниям. Когда она слышала мои грустные песни, могла встать за кулисами и плакать", - поделилась Лолита.

Отметим, что при синдроме Аспергера у человека появляются серьезные трудности в социальном взаимодействии. Также он характеризуется ограниченными, стереотипными повторяющимися занятиями.

Кроме того, у людей с таким синдромом выражена неуклюжесть. От детского аутизма он отличается прежде тем, что речевые и когнитивные способности в целом сохраняются.

Лолита Милявская рассказала о болезни дочери Евы (видео: YouTube)

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