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Локдаун повлияет на курс доллара: эксперт удивил прогнозом

Новина українською → Суббота 03 апреля 2021 16:40
Локдаун повлияет на курс доллара: эксперт удивил прогнозом Курс доллара изменится из-за локдауна (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Курс доллара к гривне на фоне введения более жестких ограничений может измениться. Эксперты передают, что в период действия локдауна позиции гривны только усиливаются. С чем это связано, а также какой курс доллара к гривне мы можем ожидать рассказал банкир, бывший заместитель главы Национального банка Украины Александр Савченко.

Об этом говорится в эфире телеканала "Украина 24".

По наблюдениям специалиста, во время карантина падает спрос на доллар среди бизнеса, поэтому в обменниках американских денег хватает. Также в это время заметно растет экспорт продовольствия на мировые рынки. Это дает возможность получить валютную выручку и насытить ею внутренний рынок Украины.

Специалист также поделился собственным прогнозом курса доллара к гривне. По его данным, в две ближайшие недели жесткие ограничения зафиксируют обменный курс на уровне 27,80-27,85 грн за доллар.

"Коронавирус и локдаун краткосрочно ведут к усилению гривны. И уже после того, как этот процесс закончится, это может привести к девальвации гривны. Здесь очень тонкая игра, и поэтому я бы советовал быть внимательным, размещать свои активы в банках. Там есть проценты, это защита от инфляции и девальвации", - пояснил Савченко.

Напомним, что ранее мы публиковали прогноз курса доллара до 2024 года.

Также мы писали, что доллар резко подорожает с 5 апреля.

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