Локдаун в январе: в Минздраве рассказали о работе магазинов и рынков

Кабинет министров Украины принял решение об усилении карантина и введении локдауна с 8 по 25 января 2021 года. В этот период будут закрыты учебные заведения, ТРЦ, кинотеатры, спортивные центры, а работа ресторанов будет разрешена только на вынос и с доставкой.

Как будут работать торговые точки в Украине и какие ограничения коснутся магазинов и рынков, рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Громадського радио"

"У нас будет запрет работы непродовольственных магазинов, но в магазинах будет разрешена только адресная доставка, с запретом работы на вынос, поскольку, когда мы говорим о других магазинах непродовольственной группы товаров, то создается большое скопление людей в довольно ограниченном пространстве, когда люди приходят забирать товар именно в магазин", - объяснил Ляшко.

Он добавил, что продукты питания под запрет не попадают. Также будет разрешена торговля средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными кормами и препаратами. А вот рынки работать не будут.

"Даже непродовольственные рынки не должны работать. Если мы говорим о магазинах, супермаркетах, которые продавали пищевые продукты и еще другие вещи, то во время жесткого карантина с 8 по 25 января эти вещи будет запрещено продавать. Могут продавать эту группу товаров там, где 60% площади отведено под группу непродовольственных товаров", - отметил главный санитарный врач.

Напомним, ранее мы писали о том, какие ограничения вступят в действие в Украине с 8 января.

А также рассказывали о том, что украинцам объяснили, почему выбрали для локадуна в Украине именно такие даты.