Локдаун в Европе: как жесткий карантин помог в других странах

Как пережили повторные локдауны в странах Европы (Коллаж РБК-Украина)

Во многих странах повторный локдаун ввели еще в конце октября - начале ноября

В Украине рассматривают введение полного локадуна в декабре. На данный момент обсуждаются даты и строгие ограничения, которые могут ввести в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Часть европейских стран уже давно ввела более жесткие карантинные правила, чтобы сдержать вторую волну коронавируса. Как это помогло в других странах, пишет издание "Сегодня".

Германия

В начале ноября в Германии закрыли ночные клубы, бары, музеи, библиотеки, спортивные залы и бассейны. Рестораны и кафе начали снова работать только на вынос и доставку, а все массовые мероприятия ограничили – разрешено собираться группами по два человека. При таком более мягком варианте статистика заболеваемости в Германии не сильно изменилась и 25 ноября было зафиксировано более 32 тысяч заболевших. Общее число больных с COVID-19 превысило один миллион человек.

Власти Германии признаются, что не могут сдержать ситуацию и по мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, виной тому отсутствие единства в оценках и действиях между Берлином и властями федеральных округов.

Франция

30 октября во Франции усилили карантин, студентов перевели на дистанционку, однако разрешили работу с соблюдением всех правил школам и дошкольным учреждениям. Массовые собрания, перемещения между регионами, работа ресторанов, баров и магазинов, кинозалов, театров, музеев – все попало под запрет. Разрешена работа только торговых точек с предметами первой необходимости. Результат можно считать положительным: в начале ноября во Франции было зафиксировано более 125 тысяч случаев, а в конце месяца – 12 с половиной тысяч больных. Суточное количество инфицированных начало постепенно снижаться.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал смягчение карантина, но предупредил, что каждые две недели будет проводиться анализ санитарной ситуации.

Бельгия

С 1 ноября в Бельгии ввели локдаун на 6 недель. За первые две недели жестких ограничений количество больных за сутки снизилось от 23 тысяч до 4 тысяч. За последние сутки было зафиксировано 3619 новых случаев COVID-19. С 1 декабря в стране планируют ослабить карантинные запреты, но при условии предупредительных мер. В Бельгии запрещено: коллективное посещение магазинов, работа баров и ресторанов, парикмахерских и салонов красоты. На Рождество только одиноким людям разрешено приглашать в гости близких людей, для всех остальных – не более одного гостя. Также в Бельгии в ночное время действует комендантский час.

Нидерланды

С начала ноября закрыты музеи, театры, казино, кинотеатры, парки развлечений и остальные заведения в сфере услуг. Правительство рассматривало вариант введения полного локдауна с комендантским часом и закрытием школ. Гостей разрешили приглашать не более трех человек.

С 19 ноября жесткие ограничения начали ослаблять – разрешили работу театров, музеев, кино и библиотек. В конце октября в Нидерландах было зафиксировано более 11 тысяч больных в стуки. Благодаря локдауну количество больных снизилось до 4 594 случаев в сутки.

Ирландия

Власти Ирландии ввели самые жесткие ограничения – пятого уровня. Это самые суровые карантинные запреты. Люди имеют право заниматься спортом в пределах 5 км от дома, большинство магазинов закрыты, бары и рестораны работают на вынос. В конце октября было зафиксировано более 25 тысяч случаев коронавируса в сутки, в ноябре этот показатель упал вдвое – до 11 645. На конец месяца – всего 243 случая в сутки.

На Рождество в Ирландии разрешат ослабить карантин и снова откроются тренажерные залы, магазины и салоны красоты. Также могут разрешить работу ресторанов.

Чехия

Полный локдаун в Чехии вернули 28 октября. В стране закрыли все торговые точки кроме продуктов и аптек. Был введен комендантский час и работодателям порекомендовали организовать работу из дома. Людям разрешили перемещаться только на работу, в магазин, к врачу или для помощи близким. Все учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

С 15 тысяч больных в сутки за несколько недель ежесуточный прирост упал до 2 600 пациентов. С 3 декабря правительство разрешит открыть все магазины и рестораны. Однако с ограничениями – один человек на 15 квадратных метров. Масочный режим обязателен везде, даже просто на улице. Комендантский час в ночное время отменят, музеи и галереи откроют с ограничениями, а вот театры и кинотеатры пока останутся закрытыми.

Италия

В начале ноября Италия ушла на полный локдаун и в стране был введен комендантский час, а также запрет на перемещение по стране. Выставки и музеи закрыли, а торговые центры не работали в выходные и праздничные дни. Транспорт перевели на 50% наполняемости. Студентов отправили на дистанционное обучение. За две недели количество заболевших удалось снизить почти в два раз – от 40 тысяч больных до 26 тысяч.

Грузия

Количество больных в Грузии выросло почти до 5 тысяч человек в сутки и правительство ввело жесткий карантин с 28 ноября по 31 января. Будет ограничено перемещение людей с 21:00 до 5:00, исключение сделают только на Новый год и Рождество. Междугородные перевозки железной дорогой, автобусами, маршрутными такси – запрещены. Рестораны – только на вынос. Фитнесс-залы – закрыли.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве сообщили о результатах карантина выходного дня.

А также мы рассказывали о том, что в метро Киева сообщили о работе во время локдауна.