Локдаун в Європі: як жорсткий карантин допоміг в інших країнах

Як пережили повторні локдауни в країнах Європи (Колаж РБК-Україна)

У багатьох країнах повторний локдаун ввели ще в кінці жовтня - на початку листопада

В Україні розглядають введення повного локдауну в грудні. На цей момент обговорюються дати та суворі обмеження, які можуть ввести у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні.

Частина європейських країн вже давно запровадила більш жорсткі карантинні правила, щоб стримати другу хвилю коронавірусу. Як це допомогло в інших країнах, пише видання "Сьогодні".

Німеччина

На початку листопада в Німеччині закрили нічні клуби, бари, музеї, бібліотеки, спортивні зали та басейни. Ресторани та кафе почали знову працювати тільки на винос і доставку, а всі масові заходи обмежили – дозволено збиратися групами по дві людини. При такому більш м'якому варіанті статистика захворюваності в Німеччині не сильно змінилася і 25 листопада було зафіксовано понад 32 тисяч хворих. Загальна кількість хворих з COVID-19 перевищила один мільйон осіб.

Влада Німеччини зізналася, що не може стримати ситуацію і на думку канцлера Німеччини Ангели Меркель, виною тому відсутність єдності в оцінках і діях між Берліном і владою федеральних округів.

Франція

30 жовтня у Франції посилили карантин, студентів перевели на дистанційку, однак дозволили роботу з дотриманням всіх правил школам і дошкільним установам. Масові зібрання, переміщення між регіонами, робота ресторанів, барів і магазинів, кінозалів, театрів, музеїв – все потрапило під заборону. Дозволена робота тільки торгових точок з предметами першої необхідності. Результат можна вважати позитивним: на початку листопада у Франції було зафіксовано понад 125 тисяч випадків, а в кінці місяця – 12 з половиною тисяч хворих. Добова кількість інфікованих почала поступово знижуватися.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував пом'якшення карантину, але попередив, що кожні два тижні буде проводитися аналіз санітарної ситуації.

Бельгія

З 1 листопада в Бельгії ввели локдаун на 6 тижнів. За перші два тижні жорстких обмежень кількість хворих за добу знизилася від 23 тисяч до 4 тисяч. За останню добу було зафіксовано 3619 нових випадків COVID-19. З 1 грудня в країні планують послабити карантинні обмеження, але за умови запобіжних заходів. В Бельгії заборонено: колективне відвідування магазинів, робота барів і ресторанів, перукарень та салонів краси. На Різдво тільки самотнім людям дозволено запрошувати в гості близьких людей, для усіх інших – не більше одного гостя. Також в Бельгії в нічний час діє комендантська година.

Нідерланди

З початку листопада закриті музеї, театри, казино, кінотеатри, парки розваг та інші заклади у сфері послуг. Уряд розглядало варіант введення повного локдауну з комендантською годиною і закриттям шкіл. Гостей дозволили запрошувати не більше трьох осіб.

З 19 листопада жорсткі обмеження почали послаблювати – дозволили роботу театрів, музеїв, кіно і бібліотек. В кінці жовтня в Нідерландах було зафіксовано понад 11 тисяч хворих на добу. Завдяки локдауну кількість хворих знизилася до 4 594 випадків на добу.

Ірландія

Влада Ірландії ввела жорсткі обмеження – п'ятого рівня. Це найбільш суворі карантинні заборони. Люди мають право займатися спортом в межах 5 км від дому, більшість магазинів закриті, бари та ресторани працюють на винос. В кінці жовтня було зафіксовано понад 25 тисяч випадків коронавірусу на добу, у листопаді цей показник знизився вдвічі – до 11 645. На кінець місяця – всього 243 випадків на добу.

На Різдво в Ірландії дозволять послабити карантин і знову відкриються тренажерні зали, магазини та салони краси. Також можуть дозволити роботу ресторанів.

Чехія

Повний локдаун в Чехії повернули 28 жовтня. У країні закрили всі торгові точки крім продуктів та аптек. Була введена комендантська година і роботодавцям порекомендували організувати роботу з дому. Людям дозволили переміщатися тільки на роботу, в магазин, до лікаря або для допомоги близьким. Всі навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання.

З 15 тисяч хворих на добу за кілька тижнів щодобовий приріст впав до 2 600 пацієнтів. З 3 грудня уряд дозволить відкрити всі магазини та ресторани. Проте з обмеженнями – один чоловік на 15 квадратних метрів. Масковий режим обов'язковий скрізь, навіть просто на вулиці. Комендантську годину в нічний час скасують, музеї та галереї відкриють з обмеженнями, а ось театри та кінотеатри поки залишаться закритими.

Італія

На початку листопада Італія пішла на повний локдаун і в країні була введена комендантська година, а також заборона на пересування по країні. Виставки та музеї закрили, а торгові центри не працювали у вихідні та святкові дні. Транспорт перевели на 50% наповнюваності. Студентів відправили на дистанційне навчання. За два тижні кількість хворих вдалося знизити майже у два раз – від 40 тисяч хворих до 26 тисяч.

Грузія

Кількість хворих в Грузії зросла майже до 5 тисяч осіб на добу й уряд запровадив жорсткий карантин з 28 листопада по 31 січня. Буде обмежено переміщення людей з 21:00 до 5:00, виняток зроблять тільки на Новий рік і Різдво. Міжміські перевезення залізницею, автобусами, маршрутними таксі – заборонені. Ресторани – тільки на винос. Фітнес-зали – закрили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ повідомили про результати карантину вихідного дня.

А також ми розповідали про те, що у метро Києва повідомили про роботу під час локдауну.