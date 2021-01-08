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Локдаун в дії: в українських супермаркетах огородили "запрещенку"(фото)

П'ятниця 08 січня 2021 11:47
Локдаун в дії: в українських супермаркетах огородили "запрещенку"(фото)
В Україні не можна купити в магазинах деякі товари (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні з 8 січня стартував жорсткий карантин. В магазинах до 24 січня не можна буде придбати певні групи товарів. Супермаркети знайшли вихід, як не ховати знову продукцію на склади. Вони просто заклеїли стрічками деяку продукцію промислового споживання, а також прикріпили листочки з копією постанови уряду.

Як повідомляє Pavlovsky news у своєму Telegram-каналі, "запрещенку" можна купити тільки онлайн, зробивши замовлення на сайті визначеного супермаркету.

Локдаун в дії: в українських супермаркетах огородили &quot;запрещенку&quot;(фото)Локдаун в дії: в українських супермаркетах огородили &quot;запрещенку&quot;(фото)У супермаркетах заборонені до продажу продукти заклеїли стрічками (фото: pavlovsky.news)

Українці дивуються, чому, наприклад, можна придбати продукти харчування, а ось шкарпетки і батарейки - ні.

Локдаун в дії: в українських супермаркетах огородили &quot;запрещенку&quot;(фото)Локдаун в дії: в українських супермаркетах огородили &quot;запрещенку&quot;(фото)

Непродовольчі товари можна купити в магазинах (фото: Хрещатик.news)

Користувачі обурені тим, що під забороною опинилися шкарпетки, сміттєві пакети, лампочки, батарейки, свічки та інші непродовольчі товари.

Локдаун в дії: в українських супермаркетах огородили &quot;запрещенку&quot;(фото)Українці не розуміють, чому під забороною непродовольчі товари (фото: Facebook/Мій Обухів)

Нагадаємо, що постановою Кабміну в період карантину зимових канікул дозволено продаж в магазинах продуктів харчування, засобів гігієни та кормів для тварин. Іншу продукцію необхідно замовляти онлайн.

Як ми раніше писали, у Кабміні пояснили дивні заборони січневого локдауну.

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