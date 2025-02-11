"Льоха не в контексті". Анатоліч спіймав на брехні Потапа, який дав інтерв’ю Дудю

Анатоліч висловив своє обурення щодо інтерв'ю Потапа, вказавши, що репер не надає чітких та конкретних відповідей на запитання.

Шоумен зауважив, що якщо виконавець вже погодився на інтерв'ю з російським журналістом, то мав би використати цей шанс, щоб донести до російської аудиторії важливу правду - про агресію Росії проти України та її відповідальність за війну. Однак, за словами Анатолича, Потап цього не зробив.

"Мені не сподобалося декілька фундаментальних речей. Потап трішки п*зд*ть щодо ТрО та своїх виїздів. Він продовжує говорити абстрактні речі, нічим не підтверджені. Мені це не подобається", - сказав ведучий. Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Якщо ти вже погоджуєшся дати інтерв'ю лібералу Дудю, то донеси більш чітку позицію, що Росія винна, посперечайся з Дудем. Те, що хтось, можливо, буде асоціювати Потапа з позицією цілої країни - теж не подобається. Правди ніх*ра не почув", - додав він.

Анатолій Анатоліч впевнений, що Потап збрехав у багатьох моментах. Зокрема, він не уточнює, яким чином під час війни йому вдається виїжджати з України, обмежуючись лише заявою про наявність дозволу.

Крім того, ведучий сумнівається в правдивості слів Потапа про патрулювання вулиць у складі ТрО. Анатоліч розкритикував Потапа (скріншот)

Анатоліч також звернув увагу на те, що репер виступав у Росії після анексії Криму, стверджуючи, що артисти нібито не усвідомлювали, що сталося.

Він підкреслив, що в Україні все було зрозуміло, і влада чітко заявляла про анексію.

"На жаль, Льоха, м'яко кажучи, не в контексті. І неможливо бути в контексті, коли ти не живеш тут. І ще в мене питання, ну невже не можна було нормально підготуватися до запитань. Про виїзд за кордон, про штани і про те, що ми "нє понімалі", що Крим анексували та інше. Ну, може, брехати росіянину - це ок, за це не засуджую, але ж це і тут подивляться. А нащо нам брехати?", - поцікавився шоумен.

Нагадаємо, інтерв'ю Потапа з Дудем стало першим після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Раніше репер відмовлявся давати інтерв'ю українським журналістам, про що заявила Раміна.

У бесіді з росіянином репер повідомив, що виїжджає з України на законних підставах, а також пояснив, чому у травні 2014 року зняв штани на концерті в Москві перед росіянами.

Співак зазначив, що в той момент українська влада не давала чітких коментарів щодо подій у Криму, і хоча ситуація була незрозумілою, було очевидно, що щось відбувається.