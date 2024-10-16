Лофери зі шкарпетками - тренд сезону: як стилізувати модне взуття восени

Лофери - це універсальне взуття, яке підійде для повсякденних образів як на початку осені, коли зберігається досить тепла погода, так і в більш прохолодні та дощові дні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як стилізувати лофери зі шкарпетками, щоб виглядати стильно та виділятися із сірої маси.
Спочатку лофери були деталлю чоловічого гардероба, але поступово вони увійшли і до жіночого. Носити це взуття можна як із короткими спідницями і сукнями, так і з довгими, а також з джинсами і штанами.
У 2024 році не бійтеся експериментувати та носити лофери зі шкарпетками контрастного кольору.
Навіть найсуворіший образ із чорними брюками та лоферами заграє новими фарбами, якщо ви додасте до нього одну деталь - білі шкарпетки. Доповнять лук стильний укорочений джемпер та шкіряна куртка-косуха.
Варіант на кожен день (фото: instagram.com/chrissyford)
Вільний довгий тренч чи пальто поверх прямих джинсів блакитного кольору - це поєднання, яке ніколи не набридне. Доповніть образ футболкою та картатою сорочкою, а також лоферами, під які можна одягнути яскраві шкарпетки.
Варіант на кожен день (фото: instagram.com/claire_most)
Зробити образ цікавішим восени допоможе стильний жакет. Вибирайте натуральні матеріали з додаванням вовни чи кашеміру. Під нього можна одягнути сорочку або светр та улюблені джинси прямого крою. Доповнять образ коричневі лофери зі шкарпетками з візерунком, а також шарф-палантин на шиї.
Стильний образ на осінь 2024 року (фото: instagram.com/livpurvis)
Поєднання шкарпеток, лоферів та мінісукні - деталь, яка виділить вас із сірої маси та зігріє у перші прохолодні дні осені. Доповніть незвичний образ піджаком або довгим пальто, а також місткою сумкою.
Лук із короткою сукнею (фото: instagram.com/daisy___murray)
Якщо хочете зібрати всі тренди в одному образі, надягайте коротку трикотажну сукню, класичні лофери з чорними шкарпетками і довге коричневе пальто із замші. Доповніть образ місткою сумкою та вирушайте на ділову зустріч чи романтичне побачення.
Образ із довгим пальтом (фото: instagram.com/_loissterling)
Раніше ми розповідали, як стилізувати шкіряні штани восени.
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Claire Most, Chrissy Rutherford, Olivia, Daisy Murray, LOIS STERLING.