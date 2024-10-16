Лофери зі шкарпетками - тренд сезону: як стилізувати модне взуття восени

Спочатку лофери були деталлю чоловічого гардероба, але поступово вони увійшли і до жіночого. Носити це взуття можна як із короткими спідницями і сукнями, так і з довгими, а також з джинсами і штанами.

У 2024 році не бійтеся експериментувати та носити лофери зі шкарпетками контрастного кольору.

Класичні штани, джемпер та лофери

Навіть найсуворіший образ із чорними брюками та лоферами заграє новими фарбами, якщо ви додасте до нього одну деталь - білі шкарпетки. Доповнять лук стильний укорочений джемпер та шкіряна куртка-косуха.

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/chrissyford)

Пальто, джинси та лофери

Вільний довгий тренч чи пальто поверх прямих джинсів блакитного кольору - це поєднання, яке ніколи не набридне. Доповніть образ футболкою та картатою сорочкою, а також лоферами, під які можна одягнути яскраві шкарпетки.

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/claire_most)

Теплий піджак, джинси та лофери

Зробити образ цікавішим восени допоможе стильний жакет. Вибирайте натуральні матеріали з додаванням вовни чи кашеміру. Під нього можна одягнути сорочку або светр та улюблені джинси прямого крою. Доповнять образ коричневі лофери зі шкарпетками з візерунком, а також шарф-палантин на шиї.

Стильний образ на осінь 2024 року (фото: instagram.com/livpurvis)

Коротка сукня, лофери та шкарпетки

Поєднання шкарпеток, лоферів та мінісукні - деталь, яка виділить вас із сірої маси та зігріє у перші прохолодні дні осені. Доповніть незвичний образ піджаком або довгим пальто, а також місткою сумкою.

Лук із короткою сукнею (фото: instagram.com/daisy___murray)

Трикотажна сукня, замшеве пальто та лофери

Якщо хочете зібрати всі тренди в одному образі, надягайте коротку трикотажну сукню, класичні лофери з чорними шкарпетками і довге коричневе пальто із замші. Доповніть образ місткою сумкою та вирушайте на ділову зустріч чи романтичне побачення.

Образ із довгим пальтом (фото: instagram.com/_loissterling)