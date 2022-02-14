Лодыгин оправдался за оскорбление украинцев в эфире Нацотбора: "мы все похожи"

Все украинцы похожи при том, что каждый уголок нашей страны очень красивый и уникальный. И неважно: речь идет о леса и горы, про степи и моря.

Примерно так прокомментировал скандал вокруг своего высказывания в эфире Нацотбора на Евровидение 2022 Ярослав Лодыгин во время пресс-конференции, посвященной результатам национального отбора, сообщает корреспондент Styler.

Комментарий Лодыгина относительно "лесов и гор"

14 февраля Ярослав Лодыгин признал, что его высказывания были некорректными.

"Приношу свои извинения если такая оценка кого-то обидела... Через сжатое эфирное время мне не хватило точности в формулировке (оценке выступления KALUSH Orchestra)" - сказал Ярослав.

По словам генпродюсера Суспільного, никакие "географические или этнические факторы" не являются основанием, которое может повлиять на представление (или не представление) украинского артиста на европейском конкурсе.

"Речь не о том, что кто-то из степей и рек может представлять Украину на Евровидении, а кто из лесов и гор - не может", - пояснил член жюри Нацотбора.

При этом Лодыгин отметил, что его слова касались исключительно конкретного номера KALUSH Orchestra и это "безусловно субъективная оценка", на которую он имеет право.

"Как продюсера, мой фокус направлен на финал Евровидение, на то, какое место мы можем занять... Для меня важно, чтобы мы этот шанс использовали на полную. Чтобы мы себя показывали, как модерна европейская культура ... по-моему, несколько исполнителей, выглядели лучше, чем KALUSH Orchestra... Кто - то соглашается со мной, кто-то - нет. Это нормально", - сказал Ярослав.

Вместе с тем Лодыгин не согласен, что выступление Алины Паш определенной степени тоже архаично.

"Несколько раз, с 2004 года, мы показывали себя со стороны, как в номере KALUSH (мы говорим исключительно об искусстве)... В номере Алины же другой месседж на разных уровнях. Слова, лирика, отсылка на мировых литераторов и художников... Это интегрирующий месседж в европейскую культуру", - сказал он.

"Уже первые реакции букмекеров, обозревателей, європублики показывают, что мы сделали правильный выбор артиста... Мне лично кажется, что в 2022 году номер Алины Паш представит Украину лучше", - добавил Лодыгин.

В конце он снова добавил, что никоим образом "не хотел кого-то обидеть по признакам географии".

"Мы все похожи и каждый уголок страны имеет что-то уникальное, что может представлять нас на разных мировых конкурсах", - резюмировал Ярослав.

Напомним, во время эфира национального отбора на Евровидение 2022 произошел скандал после слов Ярослава Лодыгина, которыми он прокомментировал выступление KALUSH Orchestra.

"Мне кажется, что мы уже несколько раз представляли себя, как Украина, как украинцы, как такие - люди из лесов, люди с гор в этом случае. Мне кажется, что настало время какой - то другой репрезентации", - заявил он в субботу.