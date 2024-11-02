"Льодяні" руки не є ознакою: педіатр розповіла, як перевірити, чи дитині холодно

Як перевірити, чи дитині не холодно

Досить часто батьки одягають на дитину чим більше одягу, якщо її ручки або ніжки холодні.

За словами лікаря, це велика помилка. В діток терморегуляція працює дещо інакше, ніж у дорослих.

Найкраще перевіряти, чи дитині не холодно - позаду на спині між лопатками або в ділянці нижче шиї. Тому, якщо там тепло, то це означає, що все гаразд.

Але якщо там прохолодно, значить, дитині холодно і потрібно додатково накрити її ковдрою або одягнути. Якщо між лопатками мокро, то вона вже перегрілася.

При цьому руки або ноги можуть бути холодними.

"Не варто перегрівати дітей, особливо тим, які вже самі ходять і бігають, адже вони набагато активніші ніж дорослі. Вони не посидючі і постійно бігають і в такому темпі їм однозначно спекотніше, ніж нам коли ми сидимо і спостерігаємо за ними", - додала педіатр.

Як уникнути перегріву

Потрібно постійно контролювати температуру в приміщенні. Також варто регулярно провітрювати приміщення.

До того ж не варто кутати в декілька шарів одягу в домашніх умовах. Більше кутати - частіше хворіти.

Не одягати дитині синтетичні речі, на голе тільце, оскільки штучний матеріал не дозволяє відводити вологу і не дає циркулювати повітрю для забезпечення нормальної терморегуляції.

Діти також повинні спати в місці віддаленому від радіаторів, грілок та обігрівачів.

Надавайте перевагу 100% натуральним тканинам, які торкатимуться шкіри малятка.