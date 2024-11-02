"Ледяные" руки не являются признаком: педиатр рассказала, как проверить, холодно ли ребенку

Как проверить, не холодно ли ребенку

Довольно часто родители одевают на ребенка чем больше одежды, если его ручки или ножки холодные.

По словам врача, это большая ошибка. У детей терморегуляция работает несколько иначе, чем у взрослых.

Лучше всего проверять, не холодно ли ребенку - позади на спине между лопатками или в участке ниже шеи. Поэтому если там тепло, то это значит, что все в порядке.

Но если там прохладно, значит, ребенку холодно и нужно дополнительно накрыть его одеялом или одеть. Если между лопатками мокро, он уже перегрелся.

При этом руки или ноги могут быть прохладными.

"Не стоит перегревать детей, особенно тем, которые уже сами ходят и бегают, ведь они гораздо активнее взрослых. Они не усидчивы и постоянно бегают и в таком темпе им однозначно жарче, чем нам когда мы сидим и наблюдаем за ними", - добавила педиатр.

Как избежать перегрева

Необходимо постоянно контролировать температуру в помещении. Также следует регулярно проветривать помещение.

К тому же не следует укутать в несколько слоев одежды в домашних условиях. Больше укутать - чаще болеть.

Не одевать ребенку синтетические вещи на голое тельце, поскольку искусственный материал не позволяет отводить влагу и не дает циркулировать воздуху для обеспечения нормальной терморегуляции.

Дети также должны спать в месте, удаленном от радиаторов, грелок и обогревателей.

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