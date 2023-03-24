Лобода зустрілася з волонтерами українсько-ізраїльської місії FRIDA Ukraine

У Києві відбулася зустріч української співачки Світлани Лободи з медиками та волонтерами українсько-ізраїльської місії FRIDA Ukraine. Світлана приїхала поспілкуватися з волонтерами, підтримати їх, відповісти на запитання та більше дізнатися про життя самої команди: рятувальників, фармацевтів та медиків.

"Була рада зустрітися та обійняти наших дорогих медиків-представників волонтерського руху FRIDA. Щодня ви, ризикуючи власним життям, рятуєте людей у найгарячіших точках, проявляючи мужність, силу духу, вселяючи віру у світле майбутнє та перемогу добра над злом. Низький уклін вам за вашу небезпечну і добру працю", - зазначила після зустрічі Світлана Лобода.

Ідеологи-засновники FRIDA Ukraine Марк Нев'яжзький та Роман Голдман домовилися про подальшу співпрацю та навіть запросили співачку до однієї з виїзних місій.

"Ми раді були зібратися у такому душевному форматі. Сьогодні це дуже важливо для кожного з нас. Наші лікарі під час виїзних місій не лише фізично лікують людей, а й підтримують морально. У кожному з наших пацієнтів волонтери залишають частинку себе. Тому їм також потрібно чути слова підтримки, підживлюватися енергією, щоб знову і знову віддавати її там, де її так потребують", – зазначив у коментарі РБК-Україна ідеолог місії FRIDA Ukraine Марк Нев'язький.

Роман Голдман, Світлана Лобода та Марк Нев'яжзький (фото: прес-служба)

Варто зазначити, що одразу після зустрічі частина команди вирушила на один із найскладніших виїздів до Харківської області.

Світлана Лобода днями презентувала новий чуттєвий альбом "Made in U"

"Цей альбом для мене особливий. У ньому мій сум, ніжність і любов – ті почуття, які я переживала протягом останнього року. Він народився під впливом великого натхнення і є моїм найбільш відвертим творчим висловленням за всі роки кар'єри", – каже вона про нове творіння.

Такі україномовні композиції, як "По-українськи", "Градус 100" та "Мамо" стали справжньою прикрасою платівки. Також співачка включила в альбом знамениту пісню Миколи Леонтовича "Щедрик".

Усі збори з першого місяця прослуховування альбому будуть направлені на купівлю будинку сім'ї, яка втратила своє житло у перші дні війни. Йдеться про медсестру національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яка вже рік проживає в саморобному вагончику зі своїм чоловіком та донькою неподалік рідного міста співачки – Ірпінь, у селищі Шпитьки.