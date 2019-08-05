Лобода не может смириться со смертью подруги (фото)

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода поделилась переживаниями из-за смерти Ирины Бережной и показала совместное фото

Светлана Лобода, которую недавно уличили в новой пластической операции, до сих пор не может пережить смерть любимой подруги Ирины Бережной. Украинская исполнительница поделилась своими воспоминаниями и переживаниями на своей странице в Instagram, где она опубликовала их совместное фото.

"Любимая девочка...наша птица... где паришь ты сейчас...хорошо ли там тебе.... без нас... так тебя нехватает...молюсь о тебе ...люблю... 5.08", - написала Лобода.

Фото: Светлана Лобода с подругой Ириной Бережной (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники Лободы присоединились к скорби певицы и поддержали ее в комментариях. Многие помнят, что Ирина Бережная погибла 5 августа в Хорватии. Фанаты отметили, что им тоже не хватает этой сильной женщины.

Напомним, что украинский депутат Ирина Бережная погибла 5 августа 2017 года. Трагедия произошла на трассе между городами Масленица и Поседарье в Хорватии. Бережной было 36 лет на момент аварии, у нее осталась дочь, оторая получила в автокатастрофе травмы.

Фото: Ирина Бережная (sharij.net)

Также напомним, что Ирина была крестной матерью дочери скандальной певицы Ани Лорак — Софии. Также депутат хорошо дружила и с другими звездами украинского шоу-бизнеса.

Как мы ранее сообщали, дочка Лободы подарила поклонникам мамы воздушный поцелуй.

Напомним, ранее Лобода в мини-платье BALMAIN вскружила голову "космическими" ногами. Певица показала фото из гримерки, но при этом не забыла и фигурой блеснуть.