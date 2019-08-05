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Лобода не може змиритися зі смертю подруги (фото)

STYLERПерсони    05.08.2019 - 19:58
Лобода не може змиритися зі смертю подруги (фото)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода поділилася переживаннями через смерть Ірини Бережної та показала спільне фото

Світлана Лобода, яку нещодавно викрили у новій пластичній операції, досі не може пережити смерть коханої подруги Ірини Бережної. Українська співачка поділилася своїми спогадами і переживаннями на своїй сторінці в Instagram, де вона опублікувала їх спільне фото.

"Улюблена дівчинка...наша пташка... де літаєш ти зараз...добре там тобі.... без нас... так тебе бракує...молюся про тебе ...люблю... 5.08", - написала Лобода.

Лобода не може змиритися зі смертю подруги (фото)Фото: Світлана Лобода з подругою Іриною Бережною (instagram.com/lobodaofficial)

Прихильники Лободи приєдналися до скорботи співачки і підтримали її в коментарях. Багато хто пам'ятає, що Ірина Бережна загинула 5 авгсута в Хорватії. Фанати відзначили, що їм теж не вистачає цієї сильної жінки.

Нагадаємо, що український депутат Ірина Бережна загинула 5 серпня 2017 року. Трагедія сталася на трасі між містами Масляна і Поседарьє в Хорватії. Бережній було 36 років на момент аварії, у неї залишилася дочка, що отримала в автокатастрофі травми.

Лобода не може змиритися зі смертю подруги (фото)

Фото: Ірина Бережна (sharij.net)

Також нагадаємо, що Ірина була хрещеною матір'ю доньки скандальної співачки Ані Лорак — Софії. Також депутат добре дружила і з іншими зірками українського шоу-бізнесу.

Як ми раніше повідомляли, донька Лободи подарувала шанувальникам мами повітряний поцілунок.

Нагадаємо, раніше Лобода в міні-сукні BALMAIN запаморочила голову "космічними" ногами. Співачка показала фото з гримерки, але при цьому не забула і фігурою блиснути.

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