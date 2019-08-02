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Переборщила: Лободу уличили в новой пластической операции

STYLERПерсоны    02.08.2019 - 21:14
Переборщила: Лободу уличили в новой пластической операции
Лобода показала последствия пластики (коллаж РБК-Украина)

Светлану Лободу уличили в очередной пластической операции

Поклонники Светланы Лободы в очередной раз шокированы последствиями пластической хирургии. Некоторые отметили, что артистка "переборщила" с пластикой и стала выглядеть хуже, чем до их применения. Поклонники выразили свое недовольство под свежим снимком артистки в Instagram.

Певица опубликовала селфи, на котором пряди волос прикрывают ей половину лица.

"Ей нравилось, когда глаза ее горели... А вам?)))" – написала в подписи к фото артистка.

Переборщила: Лободу уличили в новой пластической операции

Лобода показала последствия пластики (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В комментарии посыпались множественные комплименты со стороны фанатов, которые в восторге не только от внешности, но и от таланта артистки. Некоторым увиденное пришлось не по душе:

  • Губной геморрой.
  • Блин, что вы творите со своей внешностью? Зачем вы опять прибегаете к пластике?? И так уже куча фотошопа, ну то ладно, он у всех. Вас никто меньше любить не станет, если вы перестанете качать губы.
  • Один глаз на нас, другой просто ловелас.
  • Нам тоже нравится, когда ее глаза горят.
  • Безумно красивая, Светлана Сергеевна. Ох, хочется быстрее встретиться… Тогда уж точно глаза гореть будут очень долго))
  • Нам тоже очень нравится, но еще больше нравится смотреть на вас горящими глазами.
  • Какая красивая.
  • Шикарная.
  • Такая загадочная.
  • Какой взгляд.
 

Лобода показала последствия пластики (скриншоты: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что ранее Лободу "застукали" за странным занятием.

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