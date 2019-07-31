"Маленькая Lo": дочка Лободы подарила поклонникам мамы воздушный поцелуй

Поклонники Лободы отметили, что Ева очень похожа на маму
Светлана Лобода продолжает умилять поклонников хоть и достаточно редкими, но всегда милыми фото со своей старшей дочкой Евой (8 лет). Отметим также, что скандальная украинская певица воспитывает еще одну дочку, которой дала имя Тильда. Девочка родилась в США в конце мая 2018 года. И фото с Тильдой Лобода публикует очень редко. И уже тем более, не раскрывает подробности об отце девочки.
Подросшая Ева – не только мамин ангел и ее самая преданная фанатка, но также и мамина подруга. Следует отдать должно исполнительнице – она действительно много времени проводит с дочерью и старается быть с ней вместе в любую свободную минуту.
Так, 29 июля в Москве отгремел концерт легендарной группы Rammstein, которая сейчас колесит по всему миру в рамках очередного турне. Конечно же, Лобода не смогла пропустить это событие. Известно, что Лобода и лидер немецкой группы Тилль Линдеманн – друзья. Их часто "засекали" вместе. Более того, паре уже больше года приписывают роман. В сети все еще не утихают слухи о том, что Тильда – "дочка Линдеманна". Хотя, возможно, это все отлично спланированный пиар-ход как со стороны Лободы, так и Линдеманна.
На концерт Rammstein Светлана Лобода пришла со своей дочкой Евой. Для них было подготовлено вип-ложе. А по пути на концерт Лобода опубликовала забавное фото с дочкой. На снимке девочка шлет воздушный поцелуй, сложив губки бантиком. Ее звездная мама позирует на фоне.
Лобода никак не подписала фото, лишь сопроводив его парой смайликов – поцелуйчик и принцесса.
Светлана Лобода и Ева (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Зато поклонники певицы поспешили засыпать ее комментариями. Многие в очередной раз подчеркнули, что Ева очень похожа на свою маму!
Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial
Кроме того, Светлана также показала небольшое видео, которое записала во время концерта Rammstein. На видео также видим и Еву, которой, судя по всему, очень нравится выступление. Пост Лобода сопроводила смайликом в виде черного сердечка.
Видео: instagram.com/lobodaofficial
Напомним, ранее Лобода в мини-платье BALMAIN вскружила голову "космическими" ногами. Певица показала фото из гримерки, но при этом не забыла и фигурой блеснуть!
Кстати, до этого Лобода уже как-то сразила наповал длиной своих ног в ультракоротких шортах. Тогда певица показала, как она готовилась к выстпулению на фестивале "Жара" в Баку. Фестиваль завершился 28 июля.