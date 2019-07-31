"Маленькая Lo": дочка Лободы подарила поклонникам мамы воздушный поцелуй

Светлана Лобода с дочкой Евой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники Лободы отметили, что Ева очень похожа на маму

Светлана Лобода продолжает умилять поклонников хоть и достаточно редкими, но всегда милыми фото со своей старшей дочкой Евой (8 лет). Отметим также, что скандальная украинская певица воспитывает еще одну дочку, которой дала имя Тильда. Девочка родилась в США в конце мая 2018 года. И фото с Тильдой Лобода публикует очень редко. И уже тем более, не раскрывает подробности об отце девочки.

Подросшая Ева – не только мамин ангел и ее самая преданная фанатка, но также и мамина подруга. Следует отдать должно исполнительнице – она действительно много времени проводит с дочерью и старается быть с ней вместе в любую свободную минуту.

Так, 29 июля в Москве отгремел концерт легендарной группы Rammstein, которая сейчас колесит по всему миру в рамках очередного турне. Конечно же, Лобода не смогла пропустить это событие. Известно, что Лобода и лидер немецкой группы Тилль Линдеманн – друзья. Их часто "засекали" вместе. Более того, паре уже больше года приписывают роман. В сети все еще не утихают слухи о том, что Тильда – "дочка Линдеманна". Хотя, возможно, это все отлично спланированный пиар-ход как со стороны Лободы, так и Линдеманна.

На концерт Rammstein Светлана Лобода пришла со своей дочкой Евой. Для них было подготовлено вип-ложе. А по пути на концерт Лобода опубликовала забавное фото с дочкой. На снимке девочка шлет воздушный поцелуй, сложив губки бантиком. Ее звездная мама позирует на фоне.

Лобода никак не подписала фото, лишь сопроводив его парой смайликов – поцелуйчик и принцесса.

Светлана Лобода и Ева (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Зато поклонники певицы поспешили засыпать ее комментариями. Многие в очередной раз подчеркнули, что Ева очень похожа на свою маму!

"Похожа на маму"

"Я умерла от этих двух красоток"

"Светлана Сергеевна, как же Евочка на вас похожа…. Хорошего дня!"

"Точно маленькая Lo"

"Прям одно лицо! Красотки!"

"Господи, до чего красивый ребёнок"

"Маленькая Лобода"

"Так Ева похожа на вас"

"Ути какие классные"

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial

Кроме того, Светлана также показала небольшое видео, которое записала во время концерта Rammstein. На видео также видим и Еву, которой, судя по всему, очень нравится выступление. Пост Лобода сопроводила смайликом в виде черного сердечка.

Видео: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, ранее Лобода в мини-платье BALMAIN вскружила голову "космическими" ногами. Певица показала фото из гримерки, но при этом не забыла и фигурой блеснуть!

Кстати, до этого Лобода уже как-то сразила наповал длиной своих ног в ультракоротких шортах. Тогда певица показала, как она готовилась к выстпулению на фестивале "Жара" в Баку. Фестиваль завершился 28 июля.