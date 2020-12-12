Лобода со скандалом покинула "Золотой граммофон" из-за ванны на сцене – МК

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Светлана Лобода, которая несколько лет назад окончательно уехала жить в Москву, со скандалом отказалась выступать на юбилейном концерте "Золотой граммофон". 38-летняя артистка планировала спеть в рамках концерта свой новый хит "Мой" в качестве завершительного номера программы, однако покинула сцену еще до начала съемок, пишет МК.

Издание со ссылкой на портал Дни.ру передает, что Лобода приехала на арену, где велась съемка концерта. Организаторы объяснили, что в середине концерта в номере Мари Краймбрери на сцене будет установлена ванна, необходимая для ее песни "Пряталась в ванной". При этом артистка также планировала использовать ванну в качестве декорации во время исполнения своей композиции.

Светлана Лобода отказалась выходить последней и выкатывать ванну на сцену после того, как зрители увидят ту же ванну у другой артистки. Переделывать номер времени уже не было, поэтому "единственное, что могла сделать артистка, это топнуть ножкой и удалиться", сообщают в издании.

Организаторы премии считают, что Лобода всех подвела. Они уверены, что можно было бы найти какой-то компромисс.

Артистку номинировали на премию с песней "Мой". Композиция звезды уже несколько недель занимала лидирующие позиции в хит-параде "Золотого граммофона".

Напомним, что ранее Светлана Лобода показала самый трендовый аксессуар этой зимы.

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