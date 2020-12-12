Лобода зі скандалом покинула "Золотий грамофон" через ванни на сцені – МК

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Українська співачка та екссолістка групи "ВІА Гра" Світлана Лобода, яка кілька років тому остаточно переїхала жити до Москви, зі скандалом відмовилася виступати на ювілейному концерті "Золотий грамофон". 38-річна артистка планувала заспівати в рамках концерту свій новий хіт "Мій" як завершальний номер програми, проте залишила сцену ще до початку зйомок, пише МК.

Видання з посиланням на портал Дні.ру передає, що Лобода приїхала на арену, де велася зйомка концерту. Організатори пояснили, що в середині концерту в номері Марі Краймбрері на сцені буде встановлена ванна, необхідна для її пісні "Ховалася у ванній". При цьому артистка також планувала використовувати ванну в якості декорації під час виконання своєї композиції.

Світлана Лобода відмовилася виходити останньою і викочувати ванну на сцену після того, як глядачі побачать ту ж ванну в іншої артистки. Переробляти номер часу вже не було, тому "єдине, що могла зробити артистка, це тупнути ніжкою і віддалитися", повідомляють у виданні.

Організатори премії вважають, що Лобода всіх підвела. Вони впевнені, що можна було б знайти якийсь компроміс.

Артистку номінували на премію з піснею "Мій". Композиція зірки вже кілька тижнів займала лідируючі позиції в хіт-параді "Золотого грамофона".

Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода показала найбільш трендовий аксесуар цієї зими.

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