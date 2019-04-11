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Лобода отшила известного певца на вечеринке: появилось видео

STYLERПерсоны    11.04.2019 - 12:50
Лобода отшила известного певца на вечеринке: появилось видео
Светлана Лобода (фото: vk.com/lobodaofficial)

Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать

Светлана Лобода на одной из вечеринок отшила Филиппа Киркорова, который, судя по видео, безуспешно пытался ее несколько раз поцеловать. Нелепый инцидент произошел на гала-ужине российской премии МУЗ-ТВ.

"Место встречи друзей изменить нельзя", - написали авторы ролика, на котором видно, как Светлана и Филипп о чем-то перешептываются.

Лобода и Киркоров (видео: instagram.com/muztv)

Видео тут же активно начали комментировать пользователи социальных сетей. Большинство из них недовольны тем, что Киркоров "ведет себя, как пацан", хотя "ему уже давно пора на пенсию".

"Филипп достал уже. Как подросток", - написал один юзер.

"В конце он хотел поцеловать. Обломался Филиппок", - подметил второй.

"Почему Киркорова везде суют, как в бочку затычку? Неужели он не надоел?" - задался вопросом третий пользователь.

"Так старался... Но не твой день, Филя", - прокомментировал еще один подписчик.

Отметим, что на премию 36-летняя Лобода, которой приписывают роман с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном, явилась в ярком экстравагантном образе. Для вечеринки украинская артистка, которая живет и работает в России, выбрала черные брюки, рубашку с цветочным принтом и светлый жакет оверсайз. Образ Светлана дополнила черными ботинками, а в качестве аксессуара взяла небольшую черную сумку на коротком ремешке.

Лобода отшила известного певца на вечеринке: появилось видео

Светлана Лобода на гала-вечере МУЗ-ТВ (фото: instagram.com/muztv)

 Ранее мы писали о том, что Лобода трепетно поздравила дочку с днем рождения.

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