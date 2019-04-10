Моя любовь: Светлана Лобода трепетно поздравила дочку с днем рождения

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица растрогала пожеланиями для любимой девочки

Светлана Лобода признается – с появлением детей, очаровательных дочек Евангелины и Тильды, ее жизнь изменилась. Теперь певица обязательно берет отпуск, чтобы побыть с детьми и уделить им максимум времени, а ведь раньше могла себе позволить работать на износ и быть абсолютным трудоголиком. Правда, и сейчас ее неуемной энергии можно только позавидовать! Старшая дочь артистки, Евангелина уже появляется с певицей на работе, например, побывала на съемках российского шоу "Голос. Дети", где ее мама была звездной судьей. Часто Светлана показывает family-look с девочкой, которая, как две капли похожа на нее. Так, звезда решила публично поздравить Еву с днем рождения и показать в Instagram трогательное семейное фото с именинницей.

Светлана показала душевный совместный снимок с девочкой. Мама с дочкой позируют на фоне огромных кукол, а сама певица присела и поцеловала девочку, облаченную в праздничное объемное платье из перьев нежно-розового цвета.

"С днем рождения, моя любовь. С тех пор, как ты пришла в этот мир, моя жизнь наполнилась самым важным смыслом. Пусть Бог тебя хранит. Молюсь о тебе и прошу легкой судьбы и большого счастья. И люблю тебя всем сердцем. И всегда буду рядом", — написала Лобода.

Светлана Лобода с дочкой Евой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи сети присоединились к теплым словам и пожеланиям в адрес маленькой именинницы. Также, свои поздравления оставили и звездные коллеги Светланы – Наташа Королева, Александр Ревв, Алсу и Максим Галкин.

Поклонники Светланы пришли в восторг от умиляющего фото певицы и дочки. Они оставили в комментариях немало искренних комплиментов Еве и ее маме.

Светлана Лобода с дочкой Евой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Счастья вашей дочурке!", "С именинницей Вас! Светлого и доброго жизненного пути!", "Счастья и здоровья дочке! Вы хорошая мама", "Светочка, с днем рождения твою принцессу а тебе любви, удачи и всех благ", "Ева, ты королева", "Все очень красиво!" - писали фолловеры.

Ранее Светлана Лобода показала свои умопомрачительные сценические наряды.

К слову, Светлана Лобода покорила "космическим" образом в оригинальном комбинезоне с пайетками.