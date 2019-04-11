Лобода відшила відомого співака на вечірці: з'явилося відео

Світлана Лобода (фото: vk.com/lobodaofficial)

Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати

Світлана Лобода на одній з вечірок відшила Філіпа Кіркорова, який, судячи з відео, безуспішно намагався її кілька разів поцілувати. Безглуздий інцидент стався на гала-вечері російської премії МУЗ-ТВ.

"Місце зустрічі друзів змінити не можна", - написали автори ролика, на якому видно, як Світлана й Філіп про щось перешіптуються.

Лобода і Кіркоров (відео: instagram.com/muztv)

Відео тут же активно почали коментувати користувачі соціальних мереж. Більшість з них незадоволені тим, що Кіркоров "веде себе, як пацан", хоча "йому вже давно пора на пенсію".

"Філіп дістав вже. Як підліток", - написав один юзер.

"В кінці він хотів поцілувати. Обламався Філіпок", - зауважив другий.

"Чому Кіркорова скрізь сунуть, як в бочку затичку? Невже він не набрид?" - задався питанням третій користувач.

"Так старався... Але не твій день, Філя", - прокоментував ще один підписник.

Зазначимо, що на премію 36-річна Лобода, якій приписують роман з лідером Rammstein Тіллем Ліндеманном, з'явилася в яскравому екстравагантному образі. Для вечірки українська артистка, яка живе і працює в Росії, вибрала чорні штани, сорочку з квітковим принтом і світлий жакет оверсайз. Образ Світлана доповнила чорними черевиками, а в якості аксесуара взяла невелику чорну сумку на короткому ремінці.

Світлана Лобода на гала-вечорі МУЗ-ТВ (фото: instagram.com/muztv)

Раніше ми писали про те, що Лобода трепетно привітала доньку з днем народження.