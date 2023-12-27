ua en ru
Ср, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лобода несподівано заспівала "Щедрик". Як відреагували українці

Середа 27 грудня 2023 19:34
UA EN RU
Лобода несподівано заспівала "Щедрик". Як відреагували українці Світлана Лобода в кліпі на "Щедрик"
Автор: Дмитро Войналович

На Різдво Світлана Лобода презентувала сюрприз - відео на власну версію "Щедрика" Миколи Леонтовича. У роботі над святковим кліпом взяли участь понад 200 осіб, а зйомки відбулися на території одного з найстаріших місць Риги - Латвійського національного художнього музею, який було засновано ще в 1869 році.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про цю версію всесвітньо відомого твору від LOBODA, а також про те, як відреагували на неї українці.

Що відомо про "Щедрик" в виконанні Лободи

Пісня, що стала провісником і символом Різдва для сотень народів, виконана двома мовами - українською та латиською.

Лобода несподівано заспівала &quot;Щедрик&quot;. Як відреагували українці

Світлана Лобода (фото: прес-служба співачки)

"Ми, українці, дуже пишаємося такою великою культурною спадщиною. Ця тепла, щира, світла робота створена для того, щоб нагадати, що ніколи не варто припиняти вірити в чудеса і добро", - коментує співачка.

Лобода несподівано заспівала &quot;Щедрик&quot;. Як відреагували українці

Світлана Лобода (фото: прес-служба співачки)

У рамках проекту вдалося об'єднати понад 100 талановитих дітей з України та Латвії. Участь у зйомках взяли відомий дитячий хор Riga Cathedral Boys Choir та учні ризької школи Ita Kozakēviča.

Лобода несподівано заспівала &quot;Щедрик&quot;. Як відреагували українці

Світлана Лобода з дітьми (фото: прес-служба співачки)

"Це було імпульсивне бажання порадувати - схоже на те, що виникає, коли хочеться вручити найкращий новорічний подарунок коханій людині. Мені дуже хотілося подарувати шанувальникам посмішку, нехай недовгу, але щиру мить безтурботності та радості, яка буває тільки в дитинстві. Нам усім варто частіше туди повертатися", - каже вона.

Реакція українців на версію "Щедрика" від Лободи

Українці у коментарях пишуть, що їм сподобалася така інтерпретація легендарного твору Леонтовича.

  • Сильно дуже з перших нот, з перших слів... Мурашки по шкірі... Чарівно! Дякую!
  • Така красуня і такий діапазон голосу... Щось неймовірне!
  • Світлано, ви не припиняєте дивувати і вражати. Дуже красиво, професійно, неперевершено.
  • Діти неймовірно чудові
  • Як хочеться жити в мирі. Дякую, Світлані. З Різдвом!
  • Українські різдвяні пісні просто неймовірні! Завжди плачу, коли їх слухаю.

Раніше ми розповідали про те, як українські артисти відроджують народні колядки у Різдво.

Також читайте, як в СРСР намагалися ув'язнити найпопулярніші українські колядки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лобода Різдво Щедрый вечер