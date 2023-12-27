Лобода несподівано заспівала "Щедрик". Як відреагували українці
На Різдво Світлана Лобода презентувала сюрприз - відео на власну версію "Щедрика" Миколи Леонтовича. У роботі над святковим кліпом взяли участь понад 200 осіб, а зйомки відбулися на території одного з найстаріших місць Риги - Латвійського національного художнього музею, який було засновано ще в 1869 році.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про цю версію всесвітньо відомого твору від LOBODA, а також про те, як відреагували на неї українці.
Що відомо про "Щедрик" в виконанні Лободи
Пісня, що стала провісником і символом Різдва для сотень народів, виконана двома мовами - українською та латиською.
Світлана Лобода (фото: прес-служба співачки)
"Ми, українці, дуже пишаємося такою великою культурною спадщиною. Ця тепла, щира, світла робота створена для того, щоб нагадати, що ніколи не варто припиняти вірити в чудеса і добро", - коментує співачка.
Світлана Лобода (фото: прес-служба співачки)
У рамках проекту вдалося об'єднати понад 100 талановитих дітей з України та Латвії. Участь у зйомках взяли відомий дитячий хор Riga Cathedral Boys Choir та учні ризької школи Ita Kozakēviča.
Світлана Лобода з дітьми (фото: прес-служба співачки)
"Це було імпульсивне бажання порадувати - схоже на те, що виникає, коли хочеться вручити найкращий новорічний подарунок коханій людині. Мені дуже хотілося подарувати шанувальникам посмішку, нехай недовгу, але щиру мить безтурботності та радості, яка буває тільки в дитинстві. Нам усім варто частіше туди повертатися", - каже вона.
Реакція українців на версію "Щедрика" від Лободи
Українці у коментарях пишуть, що їм сподобалася така інтерпретація легендарного твору Леонтовича.
- Сильно дуже з перших нот, з перших слів... Мурашки по шкірі... Чарівно! Дякую!
- Така красуня і такий діапазон голосу... Щось неймовірне!
- Світлано, ви не припиняєте дивувати і вражати. Дуже красиво, професійно, неперевершено.
- Діти неймовірно чудові
- Як хочеться жити в мирі. Дякую, Світлані. З Різдвом!
- Українські різдвяні пісні просто неймовірні! Завжди плачу, коли їх слухаю.
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