Лобода несподівано заспівала "Щедрик". Як відреагували українці

На Різдво Світлана Лобода презентувала сюрприз - відео на власну версію "Щедрика" Миколи Леонтовича. У роботі над святковим кліпом взяли участь понад 200 осіб, а зйомки відбулися на території одного з найстаріших місць Риги - Латвійського національного художнього музею, який було засновано ще в 1869 році.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про цю версію всесвітньо відомого твору від LOBODA, а також про те, як відреагували на неї українці.

Що відомо про "Щедрик" в виконанні Лободи

Пісня, що стала провісником і символом Різдва для сотень народів, виконана двома мовами - українською та латиською.

Світлана Лобода (фото: прес-служба співачки)

"Ми, українці, дуже пишаємося такою великою культурною спадщиною. Ця тепла, щира, світла робота створена для того, щоб нагадати, що ніколи не варто припиняти вірити в чудеса і добро", - коментує співачка.

Світлана Лобода (фото: прес-служба співачки)

У рамках проекту вдалося об'єднати понад 100 талановитих дітей з України та Латвії. Участь у зйомках взяли відомий дитячий хор Riga Cathedral Boys Choir та учні ризької школи Ita Kozakēviča.

Світлана Лобода з дітьми (фото: прес-служба співачки)

"Це було імпульсивне бажання порадувати - схоже на те, що виникає, коли хочеться вручити найкращий новорічний подарунок коханій людині. Мені дуже хотілося подарувати шанувальникам посмішку, нехай недовгу, але щиру мить безтурботності та радості, яка буває тільки в дитинстві. Нам усім варто частіше туди повертатися", - каже вона.

Реакція українців на версію "Щедрика" від Лободи

Українці у коментарях пишуть, що їм сподобалася така інтерпретація легендарного твору Леонтовича.