Светлана Лобода в жакете на голое тело соблазнила подписчиков
Светлана Лобода без лифчика показала грудь. Соблазнительное видео одиозная украинская певица показала своим подписчикам в Instagram-аккаунте. Свой пост артистка сопроводила провокационным вопросом, адресованным каждому фанату звезды.
"Do u like it? Тебе нравится?" - написала Лобода.
На видео Лобода позирует в элегантном жакете от Balmain на голое тело. Образ звезды дополняет красивый кулон.
Светлана Лобода без лифчика блеснула грудью (видео: instagram.com/lobodaofficial)
Пользователи сети оценили откровенный образ своей любимицы.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Также снова подписчики восхитились прессом Светланы Лободы, называя его "божественным".
Ранее мы писали о том, что Лобода подогрела слухи о романе с российской звездой страстным фото.