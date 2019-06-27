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Лобода без лифчика блеснула грудью (видео)

STYLERПерсоны    27.06.2019 - 10:47
Лобода без лифчика блеснула грудью (видео)
Светлана Лобода сверкнула голой грудью (фото: vk.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода в жакете на голое тело соблазнила подписчиков

Светлана Лобода без лифчика показала грудь. Соблазнительное видео одиозная украинская певица показала своим подписчикам в Instagram-аккаунте. Свой пост артистка сопроводила провокационным вопросом, адресованным каждому фанату звезды.

"Do u like it? Тебе нравится?" - написала Лобода.

На видео Лобода позирует в элегантном жакете от Balmain на голое тело. Образ звезды дополняет красивый кулон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do u like it? тебе нравится? @balmain

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

Светлана Лобода без лифчика блеснула грудью (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи сети оценили откровенный образ своей любимицы.

  • Сюда бы подставить песню "Стеснение пропало" и идеально!
  • У Светланы есть что показать, фигурка супер!
  • Вы прекрасны! Идеальная фигура! Еще кулончик ваш очень порадовал, буду искать себе похожий.
  • Что вы творите? Ну нельзя быть такой идеальной!

Лобода без лифчика блеснула грудью (видео)

Скриншот

Лобода без лифчика блеснула грудью (видео)

Скриншот

  • Без белья идеально. А как закреплять, чтобы случайно ветром не раздуло?
  • Топовый наряд
  • Очень крутой костюм
  • Прелесть
  • Секс!

Лобода без лифчика блеснула грудью (видео)

Скриншот

Также снова подписчики восхитились прессом Светланы Лободы, называя его "божественным".

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