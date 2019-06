Светлана Лобода сверкнула голой грудью (фото: vk.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода в жакете на голое тело соблазнила подписчиков

Светлана Лобода без лифчика показала грудь. Соблазнительное видео одиозная украинская певица показала своим подписчикам в Instagram-аккаунте. Свой пост артистка сопроводила провокационным вопросом, адресованным каждому фанату звезды.

"Do u like it? Тебе нравится?" - написала Лобода.

На видео Лобода позирует в элегантном жакете от Balmain на голое тело. Образ звезды дополняет красивый кулон.

Светлана Лобода без лифчика блеснула грудью (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи сети оценили откровенный образ своей любимицы.

Сюда бы подставить песню "Стеснение пропало" и идеально!

У Светланы есть что показать, фигурка супер!

Вы прекрасны! Идеальная фигура! Еще кулончик ваш очень порадовал, буду искать себе похожий.

Что вы творите? Ну нельзя быть такой идеальной!

Без белья идеально. А как закреплять, чтобы случайно ветром не раздуло?

Топовый наряд

Очень крутой костюм

Прелесть

Секс!

Также снова подписчики восхитились прессом Светланы Лободы, называя его "божественным".

