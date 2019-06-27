Світлана Лобода в жакеті на голе тіло спокусила передплатників
Світлана Лобода без ліфчика показала груди. Спокусливе відео одіозна українська співачка показала своїм підписникам в Instagram-акаунті. Свій пост артистка супроводила провокаційним питанням, адресованим кожному фанату зірки.
"Do u like it? Тобі подобається?" - написала Лобода.
На відео Лобода позує в елегантному жакеті від Balmain на голе тіло. Образ зірки доповнює красивий кулон.
Світлана Лобода без ліфчика блиснула грудьми (відео: instagram.com/lobodaofficial)
Користувачі мережі оцінили відвертий образ своєї улюблениці.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Також знову підписники захопилися пресом Світлани Лободи, називаючи його "божественним".
Раніше ми писали про те, що Лобода підігріла чутки про роман з російською зіркою пристрасним фото.