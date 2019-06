Світлана Лобода засвітила голі груди (фото: vk.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода в жакеті на голе тіло спокусила передплатників

Світлана Лобода без ліфчика показала груди. Спокусливе відео одіозна українська співачка показала своїм підписникам в Instagram-акаунті. Свій пост артистка супроводила провокаційним питанням, адресованим кожному фанату зірки.

"Do u like it? Тобі подобається?" - написала Лобода.

На відео Лобода позує в елегантному жакеті від Balmain на голе тіло. Образ зірки доповнює красивий кулон.

Світлана Лобода без ліфчика блиснула грудьми (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі оцінили відвертий образ своєї улюблениці.

Сюди б підставити пісню "Стеснение пропало" і ідеально!

У Світлани є що показати, фігурка супер!

Ви прекрасні! Ідеальна фігура! Ще кулончик ваш дуже порадував, буду шукати собі схожий.

Що ви творите? Ну не можна бути такою ідеальною!

Скріншот

Скріншот

Без білизни ідеально. А як закріплювати, щоб випадково вітром не роздуло?

Топовий наряд

Дуже крутий костюм

Краса!

Секс!

Скріншот

Також знову підписники захопилися пресом Світлани Лободи, називаючи його "божественним".

