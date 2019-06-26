Какие кубики! Светлана Лобода в лифчике восхитила идеальным прессом

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица позировала на фоне живописных пейзажей в экстравагантном образе

Светлана Лобода как-то призналась, что старается находить в плотном графике время для отдыха и путешествий, а также в обязательном порядке поводит полноценный отпуск с детьми – Евой и малышкой Тильдой. Звезда с удовольствием делится фотоотчетами с экзотических курортов, попутно демонстрируя свои роскошные формы. Позируя на фоне гор, моря, пришвартованных у причала яхт и лодок, Светлана решила поинтересоваться у подписчиков в Instagram, любят ли они отдыхать?

Певица позировала в пикантном наряде – бюстгальтере, подчеркнувшем ее роскошную линию декольте, широкых штанах свободного кроя, белом пиджаке оверсайз и трендовых "пушистых" шлепанцах. Свій экстравагантный и расслабленный образ она дополнила массивными украшениями на шее и солнечными очками в модной белой оправе.

"Как же я люблю отдыхать, оказывается. А ты?" - спросила она у фанов, чем вызвала легкое недоумение, ведь каждый из них подтвердил, что обожает отпуск.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Кроме того, поклонники с восхищением писали о фигуре звезды, отмечая ее стальной пресс и внешнюю привлекательность. Они сошлись во мнении, что даже в отпуске артистка остается верной образу суперзвезды.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Потрясающая леди!", "Пресс огонь!", "Изумительная", "Суперженщина", "Суперзвезда! Потрясающа фигура, отличный голос и незабываемое шоу! Талант, и еще дважды мама. Восхищаюсь!", "Света, ты всегда такая стильная и красивая, очень приятно", "Какая же красивая!", "Света, какие кубики!" - с восторгом отзывались о певице подписчики.

Скриншот комментариев

Кстати, ранее Светлана уже публиковала снимок в аналогичном образе. Тогда в кадр попал ее бюст и плоский животик, что стало пищей для обсуждений и комплиментов фанов.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Светлана Лобода рассказала о строгой диете, которой она вынуждена придерживаться.

К слову, Светлана Лобода восхитила поклонников жарким фото из бассейна во время отдыха на острове Миконос.