Лобода готовится к свадьбе: певица ошарашила заявлением

Светлана Лобода объявила поклонникам, что едет на свадьбу. Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором она вместе с дочерью Евой направляется на важное событие.

Скандальная украинская певица сопроводила свой пост хештегом #пора замуж, таким образом заинтриговав своих поклонников, которые наперебой начали интересоваться, куда же направляются "эти две красавицы".

"Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает, и даже немного страшноват", - подписала публикацию звезда.

Позже выяснилось, что 36-летняя певица выдает замуж свою младшую сестру - 28-летнюю Ксению.

Светлана Лобода с сетрой Ксенией (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Для торжества Светлана выбрала довольно лаконичный образ. И не удивительно, ведь никто не должен быть на свадьбе красивее невесты.

На певице надето черное летнее платье в белый горох с V-образным вырезом, который подчеркивает грудь исполнительницы. Из аксессуаров - жемчужное ожерелье и крестик, который певица носит всегда.

Светлана Лобода рассказала о подготовке к свадьбе (скрин: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники певицы вовсю комментируют радостное событие, о котором сообщила исполнительница. Кое-кто заинтригован, но многие, впрочем, догадались, что речь идет о свадьбе Лободы-младшей.

Интересно, куда едут эти две красавицы?

Счастья Вашей сестре. Очень рада за нее.

Совет да любовь Вашей сестренке. Ждем Вашу.

Заинтриговали, так заинтриговали... Хорошего дня.

Светлана Лобода рассказала о подготовке к свадьбе (скрин: instagram.com/lobodaofficial)

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