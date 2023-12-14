Лобода дала інтерв'ю ВВС. Ми зібрали головні меседжі, які показують сьогоднішню позицію співачки

У чому Лобода бачить свою "місію"

За словами співачки, через повномасштабну війну вона відчула себе "дуже маленькою піщинкою в організмі під назвою планета".

"Ще два роки тому ми могли собі дозволити бути аполітичними. І не думати ні про що. Просто орати... Я відчиняла ногами будь-які двері і відчувала себе великою зіркою. Але коли почалася повномасштабна війна в моїй країні, я зрозуміла, що я дуже маленька людина", - заявила співачка.

Лобода дала інтерв'ю російською мовою (скриншот)

Де була Лобода на початку війни

Співачка розповіла, що у ніч на 24 лютого 2022 року вона була в Москві. Про початок повномасштабної війни вона дізналася від няньки своїх дітей. При цьому вона одразу подумала про свою кар'єру у РФ.

"Все, що я будувала протягом останніх п'яти-семи років своєї кар'єри, воно все руйнується", - видала співачка.

Як Лобода виправдала артистів-мовчунів: "У кожній країні є добрі та погані люди"

Співачка висловилася про російських зірок, зокрема про Філіпа Кіркорова, який нібито обіцяв їй висвітлювати тему війни і не мовчати.

"Є реаліті нашого життя. Не всі готові бути емігрантами. Не усі готові все кинути і поїхати в чужу країну, і намагатися починати все життя з нуля. Це неможливо для багатьох людей. Тому що не усі сильні. Люди мають свої сім'ї, своє життя, і вони не готові заради чужої країни це робити", - заявила співачка.

При цьому вона зазначила, що "розуміє дуже багато речей і взагалі людина, яка розуміє". Лобода нібито засуджує тих, хто підтримує війну. А от тих, "хто потрапив у ситуацію пастки, вдома плаче і вдома страждає", не судить. За словами артистки, "в кожній країні є хороші та погані люди".

Лобода висловилася про Росію (скриншот)

"Для мене Росія - це був додатковий ринок"

Також Лобода висловилася про свою роботу на території країни-агресорки. Після 2014 року, окупації Криму, Луганська, Донецька та багатьох інших міст вона не перестала будувати кар'єру в РФ.

"Для мене РФ - це був додатковий ринок. Тому що коли в Україні я об'їздила велику кількість міст і багато разів з туром Україною, я зрозуміла, що мені потрібно шукати можливість рухатися далі... Будь-який український артист завжди хотів на російський ринок" - сказала співачка.

Що Лобода думає про хейт

За словами артистки, вона розуміє, чому на її адресу ллється чимало критики. При цьому вона порівняла себе з Пугачовою.

"Бо я Лобода. Масштаб особистості. Алла Борисівна теж все життя стикалася з великою кількістю хейту", - заявила Лобода.

Лобода висловилася про російську мову (скриншот)

Чому Лобода не перекладає свої пісні українською мовою

Артистка сказала, що не планує перекладати старих хітів. Вона вважає, що в цьому "немає потреби".

"Я багато роблю пісень українською. Ці пісні незрозумілі моїй російськомовній аудиторії. Тому я з самого початку говорила, що я не перекладатиму своїх пісень... Не бачу в цьому необхідності, не вважаю, що це правильно", - вважає співачка, яка тепер мріє записувати пісні англійською, але при цьому й надалі випускатиме російськомовні треки.

"Не російська мова вбиває"

Наприкінці свого інтерв'ю Лобода зробила чергову заяву про російську мову.

"Не російська мова вбиває українських дітей та українських дітей. Більшість України говорить російською мовою. Але треба розбиратися в тому, яка ти людина і що ти несеш і що ти хочеш, і чим ти можеш допомогти. А не те, якою мовою ти кажеш. Російська мова не належить російській владі", - видала співачка.