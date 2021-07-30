Лобода анонсировала концерт в Украине: я так соскучилась!

Свое шоу Лобода собирается представить в Ibiza Beach Club.

"Моя родная Украина! Я так соскучилась! Безумно рада анонсировать долгожданный концерт в Одессе, который состоится 14 августа в Ibiza Beach Club.

Обещаю, вас ждет грандиозный вечер с жаркими танцами, полюбившимися хитами и, конечно, премьерами", - написала артистка в соцсети.

Исполнительница также анонсировала премьеру новой песни на концерте.

"Мы готовим множество сюрпризов - впервые представлю моим любимым одесситам наш новый трек “ALLO”! А главное… но об этом чуть позже. Следите за новостями. Как же мы ждем эту встречу! А ви?" - спросила звезда.

Цены на билеты просто заоблачные

Стоит отметить, что на сайте клуба в Одессе уже открылась продажа билетов на концерт Светланы Лободы. И большая часть этих билетов уже недоступна. Самый дешевый билет был возле барной стойки – от 1 300 гривен. Остальные билеты от 2 000 гривен до 12 000 гривен. На данный момент в продаже есть билеты по 2 500, 4 500, 8 000 и 12 000 гривен за один билет.