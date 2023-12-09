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Лмше цим знакам Зодіаку особливо пощастить у Новому році. Перевірте, чи чекає на вас щастя

Кому пощастить у Новому році (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Новий рік приємно здивує представників семи знаків Зодіаку. Їм особливо пощастить, щастя вже дуже близьке.

Хто потрапив до списку щасливчиків, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Spiritualify.

Лев

У Новому році вас із головою накриє романтика. Вам особливо пощастить у коханні й це точно зробить вас найщасливішими. Якщо ви вже давно блукаєте у пошуках своєї другої половинки - готуйтеся до доленосного знайомства. Однак не поспішайте, квапити події точно не варто.

Козеріг

Новий рік подарує вам те, чого вам не вистачало для щастя. Ви знайдете сміливість, завдяки якій не тільки легко подолаєте усі перешкоди, а ще й зустрінете тих, хто допоможе вам рухатися вперед. Пробуйте щось нове і наважуйтесь на зміни.

Риби

У Новому році вас варто менше думати про погане. Концентрація на негативі завадить вашому прогресу. А тому женіть геть погані думки і виринайте з рутини. Лише так ви знайдете своє щастя. Воно десь поруч і точно від вас не сховається, якщо ви думатимете про хороше.

Стрілець

Вам пощастить у особистому житті. Саме у стосунках ви знайдете своє щастя. Зірки приведуть вас до ідеальних стосунків, про які ви мріяли. Розкрийте своє серце і не забувайте приділяти час не лише своєму партнеру, а й друзям.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що лише три знаки Зодіаку казково розбагатіють у найближчі 10 років.

Також ми розповідали, коли будуть щасливі дати січня-2024 року.

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