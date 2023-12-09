Только этим знакам Зодиака особенно повезет в Новом году. Проверьте, ждет ли вас счастье

Лев

В Новом году вас с головой накроет романтика. Вам особенно повезет в любви и это точно сделает вас самыми счастливыми. Если вы уже давно блуждаете в поисках своей второй половинки - готовьтесь к судьбоносному знакомству. Однако не спешите, торопить события точно не стоит.

Козерог

Новый год подарит вам то, чего вам не хватало для счастья. Вы обретете смелость, благодаря которой не только с легкостью преодолеете все препятствия, а еще и встретите тех, кто поможет вам двигаться вперед. Пробуйте что-то новое и решайтесь на перемены.

Рыбы

В Новом году вас стоит меньше думать о плохом. Концентрация на негативе помешает вашему прогрессу. А потому гоните прочь плохие мысли и выныривайте из рутины. Только так вы найдете свое счастье. Оно где-то рядом и точно от вас не скроется, если вы будете думать о хорошем.

Стрелец

Вам повезет в личной жизни. Именно в отношениях вы найдете свое счастье. Звезды приведут вас к идеальным отношениям, о которых вы мечтали. Раскройте свое сердце и не забывайте уделять время не только своему партнеру, но и друзьям.

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