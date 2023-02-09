UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лію Ахеджакову звільнили з театру через підтримку України. Її спектаклі вже замінили

Лія Ахеджакова (фото: росЗМІ)
Автор: Юлія Гаюк

Відома 84-річна російська акторка родом з Дніпра Лія Ахеджакова втратила роботу в театрі через підтримку України. Спектаклі з її участю вже замінили іншими виступами.

Про це повідомляють росЗМІ.

Звільнення Ахеджакової

Відома акторка ніколи не приховувала своєї позиції щодо дій російської влади в Україні. Вона також неодноразово переказувала чималі суми коштів на допомогу українським військовим.

Проте непокора режиму не оминула Лію Ахеджакову, тож її звільнили з театру через погляди на політичну ситуацію. У коментарі росЗМІ вона сказала, що знає, хто це зробив, але вдіяти нічого не може.

Лія Ахеджакова (фото: росЗМІ)

"Наказ є, вже замінені ці спектаклі. Мене попередив директор, що мене більше в репертуарі не буде на вимогу якихось розгніваних людей, які пишуть йому листи, і департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали з репертуару театру. Сиджу та плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна", - розповідає акторка.

Знаменитість звернулася до члена Ради з прав людини при президенті РФ, щоб вияснити, хто саме вирішив прибрати її. Артистка переконана, що тепер перед нею всі кар'єрні двері зачинено.

Лія Ахеджакова (фото: росЗМІ)

"Кому я потрібна? Я все життя була акторкою цього театру. Та й пропозиції вже не підуть, це ж департамент культури Москви... ", - бідкається Ахеджакова.

Проти її звільнення виступив інший актор Олександр Молочніков, який розділяє погляди жінки.

"Чорт із нами, молодими, прорвемося! Тільки за те, що ви вкрали останні роки сцени та кіно у великих стариганів, будете горіти в пеклі. Власне, ви вже в ньому", - висловився він.

Раніше ми розповідали, що зірка серіалу "Кухня" залишився без роботи через антивоєнні висловлювання.

Читайте також, яку нісенітницю розповідав актор Оскар Кучера про Україну в інтерв'ю Дудю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лія Ахеджаковаподдержка Украины