Лію Ахеджакову звільнили з театру через підтримку України. Її спектаклі вже замінили

Звільнення Ахеджакової

Відома акторка ніколи не приховувала своєї позиції щодо дій російської влади в Україні. Вона також неодноразово переказувала чималі суми коштів на допомогу українським військовим.

Проте непокора режиму не оминула Лію Ахеджакову, тож її звільнили з театру через погляди на політичну ситуацію. У коментарі росЗМІ вона сказала, що знає, хто це зробив, але вдіяти нічого не може.

Лія Ахеджакова (фото: росЗМІ)

"Наказ є, вже замінені ці спектаклі. Мене попередив директор, що мене більше в репертуарі не буде на вимогу якихось розгніваних людей, які пишуть йому листи, і департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали з репертуару театру. Сиджу та плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна", - розповідає акторка.

Знаменитість звернулася до члена Ради з прав людини при президенті РФ, щоб вияснити, хто саме вирішив прибрати її. Артистка переконана, що тепер перед нею всі кар'єрні двері зачинено.

Лія Ахеджакова (фото: росЗМІ)

"Кому я потрібна? Я все життя була акторкою цього театру. Та й пропозиції вже не підуть, це ж департамент культури Москви... ", - бідкається Ахеджакова.

Проти її звільнення виступив інший актор Олександр Молочніков, який розділяє погляди жінки.

"Чорт із нами, молодими, прорвемося! Тільки за те, що ви вкрали останні роки сцени та кіно у великих стариганів, будете горіти в пеклі. Власне, ви вже в ньому", - висловився він.