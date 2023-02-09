Лию Ахеджакову уволили из театра из-за поддержки Украины. Ее спектакли уже заменили

Увольнение Ахеджаковой

Известная актриса никогда не скрывала своей позиции по поводу действий российских властей в Украине. Она также неоднократно перечисляла немалые суммы средств на помощь украинским военным.

Однако неповиновение режиму не прошло бесследно для Лии Ахеджаковой, поэтому ее уволили из театра из-за взглядов на политическую ситуацию. В комментарии РосСМИ она сказала, что знает, кто это сделал, но сделать ничего не может.

Лия Ахеджакова (фото: росСМИ)

"Приказ есть, уже заменены эти спектакли. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, пишущих ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организует, но сделать ничего нельзя", - рассказывает актриса.

Знаменитость обратилась к члену Совета по правам человека при президенте РФ, чтобы выяснить, кто именно решил убрать ее. Артистка убеждена, что теперь перед ней все карьерные двери закрыты.

Лия Ахеджакова (фото: росСМИ)

"Кому я нужна? Я всю жизнь была актрисой этого театра. Да и предложения уже не пойдут, это же департамент культуры Москвы..." - жалуется Ахеджакова.

Против ее увольнения выступил другой актер Александр Молочников, разделяющий взгляды женщины.

"Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, будете гореть в аду. Собственно, вы уже в нем", - высказался он.