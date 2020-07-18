Ливни снова зальют Западную Украину: синоптики предупредили о приближающейся опасности

Погода в Украине 19 июля отметится умеренными показателями тепла и преимущественно солнечной погодой. При этом в большинстве западных областей ожидается мокрая погода. Детальный прогноз и предупреждение синоптиков опубликовано на сайте Укргидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, средние показатели тепла в Украине в воскресенье достигнут +26… +29 градусов. Теплее всего будет на юге страны, где термометры покажут +27… +31 градус тепла. Немного прохладнее – на востоке. Там показатели тепла будут держаться у отметок +26… +30 градусов. На пару градусов прохладнее будет на севере и в центре страны. При этом минимальные показатели ожидаются в западных областях, где синоптики прогнозируют ливневые дожди. Там уровень тепла будет держаться на уровне +23… +26 градусов.

В ночное время по всей Украине прогнозируются похолодания в среднем до +13… +17 градусов. В приморских регионах ночью будет теплее – до +17… +20 градусов. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 3-8 м/с по всей Украине.

При этом синоптики уточняют, что небо в течение всего дня будет оставаться ясным с переменной облачностью. Ливневые дожди с грозами пройдут только в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.

Погода в Украине 6 июля будет аномально жаркой (карта: meteo.gov.ua)

Из-за жары и отсутствия осадков будет сохраняться высокий уровень пожароопасности.

"18-19 июля в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в метеорологическом предупреждении.

Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Стоит напомнить, что ранее мы писали, в какие области вернется жаркая погода.