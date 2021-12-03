Ливни, снег и местами морозы до -13: в Украине сильно испортится погода

Сегодня, 3 декабря, по прогнозу Укргидрометцентра, дожди со снегом вероятны на севере, западе, и в близких к ним центральным областям.

Температура на западе -1... +3, на севере и в центре +3... +6 (а в центральных областях ближе к югу +6... +8), на востоке +10... +12, а на юге до +14 градусов.

Синоптик Наталка Диденко также прогнозирует на сегодня, 3 декабря юго-западный, а на западе северо-западный ветер, 5-12 метров в секунду, порывистый, а на юге и востоке возможны штормовые порывы 15-20 метров в секунду.

Скрин: Погода в Украине 3 декабря (meteo.gov.ua)

В субботу 4 декабря осадки переместятся на юг и юго-восток, тут ожидаются сильные ливни, восточнее - со снегом.

Похолодает днем - на юге и востоке +2... +8 (в Крыму +14), а в остальных областях от -1 до +3.

Ночью на западе сильный мороз - в Ивано-Франковской области -11... -13, в остальных западных областях -2... -8, на севере в ночное время -4... -6, в центре, на северо-востоке, в Одесской и Николаевской области -3... +2, а на востоке и юго-востоке ночью +5... +9 градусов.

Скрин: Погода в Украине 4 декабря (meteo.gov.ua)

В воскресенье температура днем -1... +3, на юге и в Закарпатской области +2... +7, в Крыму до +10, ночью до -7 мороза. Осадки незначительные в виде дождя и мокрого снега ожидаются на северо-западе.

Скрин: Погода в Украине 5 декабря (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

По прогнозу Диденко, в Киеве в пятницу ожидается холодная промозглая погода, днем около +3... +4 градусов.

Атмосферный фронт обусловит осадки, мокрый снег и дождь, преимущественно небольшие.

На выходных в столице, да и практически везде в Украине ожидается снижение температуры воздуха.