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Зливи, шквали та град: в які області України прийде негода

STYLERЖиття    29.06.2020 - 12:47
Зливи, шквали та град: в які області України прийде негода
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 30 червня

Погода в Україні 30 червня, в останній день місяця, буде різною. На територію нашої країни прийде атмосферний фронт, який йде з західної частини Європи. У західних частинах України очікуються дощі, грози, шквали і навіть град. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За словами експерта, вдень 30 червня опади перейдуть у Чернігівську, Київську, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську області.

"Найближчої ночі грозові дощі, місцями сильні зливи, шквали та локальний град пройдуть - увага! - у західних областях України. Вдень 30-го червня фронт зміститься на схід і дощі з грозами та супутніми посиленими явищами - зливи, шквали та град - очікуються вже вздовж смуги: Чернігівщина, Київщина, Вінницька область, Черкаська, Кіровоградська та Одеська область", - попередила синоптик.

Також опади можливі у Луганській області, Криму та Приазов'ї.

У Харківській області, у Дніпрі з районами, на Миколаївській, Херсонській, більшості районів Донецькій області та Запоріжжя істотних опадів не прогнозується.

Температура повітря 30-го червня протягом дня підніметься в Україні до +26 + 32 градусів. У західній частині України буде свіже, там очікується до +27 градусів.

У столиці 30 червня очікується дощ з грозою.

"В Києві у вівторок в денні години передбачається дощ з грозою, в окремих районах може сильно нестися, при грозі - рвонути вітер і навіть стукнути градом", - попередила Діденко.

Як ми раніше писали, синоптики оновили прогноз на липень.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Погода
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