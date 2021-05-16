Ливни с грозами и очередное похолодание: синоптики дали прогноз до конца мая

Погода до конца мая в разных облцентрах Украины

В Киеве после солнечного и теплого воскресенья, 16 мая, с температурой днем под +23 градуса, уже с начала следующей недели начнется дождливая пасмурная погода. С 17 по 20 числа будут сильные дожди и грозы, затем с 21 по 23 мая - облачно, и с 24-го снова вернутся осадки. Столбики термометров в период с 17 по 24 мая включительно будут колебаться в пределах +15... +18 градусов, затем до конца месяца ожидается около +19... +22 градусов.

Во Львове с 16 мая и до конца месяца - осадки практически ежедневно: грозы, ливни и дожди. Похолодание выпадет на вторник, 18 мая, когда столбики термометров опустятся днем до +14 градусов, потом к субботе, 22-го, снизятся еще до +13 градусов, а последняя неделя мая температура воздуха будет колебаться в пределах +18... +20 градусов.

В Харькове солнечные дни выпадут только на 16 и на 27 мая, а в остальные дни - дожди, причем в период 19, 21-24 и 28-го будет лить "как из ведра". Если следующая неделя начнется температурой воздуха до +27 градусов, то уже со следующего дня столбики термометров будут опускаться, и к выходным 22-23 мая достигнут +15 градусов, после чего снова начнутся подниматься до +25 градусов к последним выходным весны.

В Одессе до конца мая дождливая погода будет чередоваться редкими ясными днями и переменной облачностью. Осадки прогнозируются: 17-18, 20-21, 23, 27 и 29-го. Значительных скачков температуры воздуха в Южной Пальмире не предусматривается - столбики термометров в дневное время будут колебаться между +16 и +21 градусами.

В Днепре ясные и солнечные дни в период до конца мая можно пересчитать на пальцах одной руки, а вот осадков, которые начнутся с понедельника, будет много. Самой прохладной и мокрой датой в эти две недели будет 22 число, когда ожидается мощный ливень с грозой и до +16 градусов. Но в целом, несмотря на дожди, столбики термометров до лета будут показывать около +19... +26 градусов.

В Херсоне с 16 по 18 мая - дожди, а 17-го прогнозируется сильный ливень с грозой, температура воздуха начнет опускаться до +19 градусов. 19 мая будет солнечный день, после которого снова начнутся осадки, а столбики термометров снизятся до +17 градусов. Последняя неделя лета ожидается преимущественно дождливая, но температура станет повышаться до +23 градусов к выходным.

В Чернигове в воскресенье, 16 мая, будет тепло и солнечно, но уже с начала следующей недели и до конца месяца прогнозируются осадки и пасмурная погода. Ливни с грозами ожидаются 18-19 и 24-го. Самыми прохладными датами станут 20 и 24 мая - с температурой днем до +16 градусов. В остальные дни столбики термометров в среднем будут показывать около +18... +21 градус.

В Хмельницком до конца месяца - осадки, порой довольно значительные. Так, ливни с грозами синоптики прогнозируют 18-19 мая, а "просто" сильные дожди - 23, 25-26 мая. Самым холодным днем в указанный период станет 23 число с температурой до +14 градусов. В остальное время температура воздуха будет колебаться в пределах +16... +23 градусов.

В Запорожье солнечных дней тоже будет совсем не много - всего три: это 16, 25-26 мая, когда столбики термометров покажут +26, +22 и +25 градусов соответственно. В целом же температура воздуха до конца месяца будут колебаться в пределах около +19... +23 градусов, но вот 22 мая опустится до +16 градусов, и это станет самой прохладной датой. Сильные ливни с грозой ожидаются 20, 22 и 24 мая, а в остальные дни - дожди или пасмурная погода.