ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Погода в Украине ухудшается: синоптики предупреждают о грозе в Киеве и ряде областей

Новина українською →
Суббота 15 мая 2021 12:07
Погода в Украине ухудшается: синоптики предупреждают о грозе в Киеве и ряде областей Фото: на Киев надвигаются грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В ближайшие часы по Украине ухудшится погода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, 15 мая, в ближайшие 1-3 часа с удержанием до конца суток, в западных, северных и центральных областях ожидаются грозы.

Кроме того, в Киеве и Киевской области в ближайшее время и до конца суток 15 мая также будут грозы.

Напомним, синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Украине на выходные. Местами ожидаются поход и кратковременные дожди с грозами.

Ранее сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет удерживаться в течение 14-16 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество гроза Погода
NEWS
Криклий и Петрашко написали заявления об отставке: что известно
Криклий и Петрашко написали заявления об отставке: что известно
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт