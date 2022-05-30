Ливни с градом, шквалы и жара: прогноз погоды в Украине на неделю

На синоптическую ситуацию в Украине в конце весны и в первые дни лета будет оказывать влияние поступление теплой и влажной воздушной массы из акватории Черного моря и Кавказа (с превышением на несколько градусов средних многолетних норм температуры в летний период).

Также повысится вероятность интенсивных конвективных процессов во многих регионах Украины, отмечает эксперт.

"В условиях малоградиентного поля пониженного давления и дневного прогрева земной поверхности активизируется грозовая деятельность. Местами будут проходить сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра", - рассказал синоптик, кандидат географических наук.

По его словам, в течение следующей недели будет достаточно мокро в большинстве областей Украины.

Погода в понедельник, 30 мая

Дожди, порой интенсивные, ожидаются в западных, северных, центральных регионах и в Одесской области. Днем вероятны грозы, местами с градом.

Температура воздуха ночью составит +9… +14 градусов, на юге Украины до +17 градусов. Днем ​​в западных и северных областях ожидается +18… +23 градусов, в центральных, южных и восточных регионах до +24… +29 градусов.

Погода во вторник, 31 мая

Наиболее интенсивные дожди пройдут в центральных, северных и восточных областях, причем с грозами, а днем ​​возможно выпадение града и шквалистое усиление ветра при грозах до 17 - 22 метров в секунду. На остальной территории страны - преимущественно без осадков, разве что в Карпатах и ​​Прикарпатье днем ​​местами пройдут кратковременные дожди.

Столбики термометров будут "скакать". Ночью на западе Украины минимальные значения составят +7… +12 градусов, на остальной территории +12… +17 градусов. Днем ожидается в среднем до +19... +24 градусов, а в южных, центральных и восточных регионах - до +27... +32 градусов.

Погода в среду, 1 июня

Грозовые дожди прогнозируются в западных областях Украины и на Левобережье. Днем местами вероятны шквалы до 17-22 м/с и град. На остальной территории будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью составит +10… +15 градусов, в восточных и южных областях до +17 градусов. Днем ожидается +21… +26 градусов, в южных и восточных областях +28… +33 градусов.

Погода в четверг, 2 июня

Интенсивность осадков снизится. Кратковременные дожди с грозами пройдут только в западных, восточных и юго-восточных областях. Ветер также успокоится.

Минимальная температура воздуха в ночное время составит +13... +18 градусов, в западных областях прогнозируется +6... +11 градусов, а на юго-востоке до +20 градусов. Днем столбики термометров покажут +20… +25 градусов, а в южных и восточных областях +27… +32 градусов.

Погода в пятницу, 3 июня

За счет повышенного атмосферного давления в большинстве областей будет сухо - грозовые дожди ожидаются только на крайнем востоке днем.

Ночью минимальная температура воздуха составит +9… +14 градусов, в южных и восточных областях +13… +18 градусов. Днем воздух прогреется до +19… +24 градусов, в южных и восточных областях до +25… +30 градусов.

Погода на выходных, 4-5 июня

В субботу и воскресенье погодные условия в Украине продолжат определяться полем повышенного давления. Так, существенные осадки не ожидаются, разве что в западных и местах в северных областях пройдут кратковременные грозовые дожди.

Температура воздуха ночью в среднем составит +12... +17 градусов, днем прогнозируется около ​​+24... +29 градусов.